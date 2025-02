Ex -ministro Sake Sailajanath se junta ao YSRCP

O ex -presidente do Comitê do Congresso de Andhra Pradesh, Sake Sailojanath, juntou -se ao Partido do Congresso do YSR na presença do Presidente do Partido e do ex -ministro principal, YS Jagan Mohan Reddy, no escritório central do YSRCP em Tadepalli, perto da sexta -feira.

Juntamente com ele, o membro do AICC e ex -presidente da Anantapur DCC, Pratap Reddy, juntou -se ao partido, fortalecendo ainda mais a liderança do YSRCP na região.

Falando na ocasião, Sailajanath disse que se juntou ao YSRCP porque ressoou com a visão política e as políticas do Sr. Jagan. O governo da Aliança estava adotando políticas antipopolares e nem mesmo cumprindo uma única promessa de pré -eleição. “A coalizão dominante negligenciou o bem -estar público”, disse ele, e disse que trabalharia para resolver as dificuldades que o povo de Rayalasema. “A política deve sempre ser para o benefício das pessoas, não para lucros financeiros”, afirmou.

Senhor. Mais líderes do Congresso que ingressaram no YSRCP em breve, mas se abstiveram de revelar qualquer nome. Vários líderes seniores do YSRCP, incluindo o deputado Pedleddy Midhun Reddy, Anantha Venkatarami Reddy, Vempalli satisfazem Reddy, Kethireddy Pedda Reddy, Thalary Rangaiah, Merugu Naguar outros membros do Partido -Key estavam presentes.