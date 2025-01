Ex-oficial do IAS de Gujarat, Pradeep Sharma, condenado a cinco anos de prisão em caso de corrupção de 2004

Pradeep Sharma, oficial suspenso do IAS de Gujarat. Arquivo | Crédito da foto: PTI

Um tribunal de sessões na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) condenou o ex-oficial do IAS Pradeep Sharma a cinco anos de prisão e multou-o em Rs 75.000 em um caso de corrupção que remonta a 2004, quando ele era coletor do distrito de Kutch em Gujarat.

O principal tribunal distrital e o juiz de sessões KM Sojitra o condenaram em um caso registrado pelo Departamento Anticorrupção (ACB) relacionado à distribuição de terras ao Grupo Welspun a um preço que supostamente causou uma perda de Rs 1,2 milhão ao governo. tesouraria.

O tribunal considerou Sharma culpado da secção 13(2) (má conduta criminosa de um funcionário público) e da secção 11 (funcionários públicos obtendo vantagem indevida sem consideração) da Lei de Prevenção da Corrupção.

Ele foi condenado a cinco anos de prisão e multa de Rs 50.000 de acordo com a seção 13 (2), e uma sentença de três anos e multa de Rs 25.000 de acordo com a seção 11, disse o promotor Kalpesh Goswami, acrescentando que ambas as sentenças serão executadas simultaneamente .

Sharma está atualmente preso em Bhuj em outro caso de corrupção.

O tribunal conduziu um julgamento conjunto de três casos de corrupção relacionados com a atribuição de terras ao Grupo Welspun, disse Goswami.

De acordo com os detalhes do caso, Sharma havia atribuído terrenos à empresa ao preço de 25% da taxa vigente, resultando em prejuízo para o erário público.

Em troca, o Welspun Group supostamente tornou a esposa de Sharma sócia de 30% da Value Packaging, uma de suas subsidiárias, e deu a ela um benefício de ₹ 29,5 lakh.

Sharma foi preso pela ACB em 30 de setembro de 2014 por supostamente aceitar um suborno de `29 lakh da empresa privada quando era colecionador de Kutch em 2004.

Sharma, que enfrenta vários casos de corrupção, esteve em desacordo com o governo estadual quando este era chefiado por Narendra Modi.

Ele havia solicitado uma investigação do CBI sobre a suposta espionagem de um arquiteto depois que dois portais de notícias publicaram CDs de supostas conversas telefônicas entre o Ministro do Interior da União, Amit Shah, que era então Ministro de Estado dos Assuntos Internos em Gujarat, e dois altos funcionários da polícia estadual.

As conversas, supostamente entre agosto e setembro de 2009, referiam-se a um ‘saheb’, que segundo os portais era o então CM de Gujarat a mando de quem foi realizada a espionagem, alegação negada por Shah.