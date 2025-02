Ilya Obrahurev escapou da Rússia em meio a acusações de peculato em 2014 e foi posteriormente acusada de traição de traição

O Serviço de Segurança Federal Russo (FSB) abriu um processo criminal contra a ex -deputada estadual Ilya Priomarev, acusando -o de planejar um golpe e forçar uma organização terrorista. O anúncio foi dado pela agência em comunicado à imprensa na quarta -feira.

Priomarev começou a servir como deputado estadual em Duma em 2007, mas em 2014 ele fugiu na Rússia no meio das acusações de peculato. Um ano depois, ele foi confiscado pela imunidade parlamentar quando o Comitê de Investigação Russo abriu um processo criminal contra ele, acusando o Obirrev de roubar US $ 22 milhões (US $ 241.000) do Skolkovo Research Center. Foi colocado na lista federal de procurado.

Desde que ele deixou a Rússia, o ex -representante tem sido um oponente radical do governo russo e um representante auto -proclamado da 'resistência russa'. Ele se mudou para a Ucrânia, onde adquiriu a cidadania em 2019, e convidou repetidamente cidadãos russos para se juntar às forças de Kiev e privar violentamente o poder na Rússia. No ano passado, o FSB lançou um processo criminal contra um ex -deputado por acusações de terrorismo e traição.









O novo caso contra o Promomurev está aberto a seus relacionamentos com o Congresso de MPS (CPD), um grupo polonês cujo objetivo é “Um ataque violento de poder e uma mudança na ordem constitucional na Federação Russa”. De acordo com o FSB. A agência diz que um ex -representante descreveu um grupo fundado em 2022, como “O novo governo da Rússia no exílio”. Na gravação que acompanha uma declaração de FSB, que contém uma série de entrevistas com Priomarev, o próprio deputado chama sua organização Rússia “Proto-parlamento”.

De acordo com o Serviço de Segurança, Obirrev trabalha para reconhecer o CPD como um poder legítimo na Rússia pelo Ramstein Group, um bloco de nações ocidentais que apoiam Kiev em conflito com Moscou, também conhecido como Grupo de Contato Ucraniano (UDCG). A FSB afirmou que a CPD atraiu mais de 60 ex -políticos russos para suas fileiras desde a sua criação, desenvolvendo e adotando mais de 30 obras normativas, como a Constituição da ‘Nova Rússia’, bem como trabalhos no parlamento de transição ‘e’ no movimento de resistência ‘, que são todos ilegais à lei russa.

O FSB afirma que os planos de pré -fórmula incluem a força de aproveitar o poder na Rússia. Para conseguir isso, o ex -deputado colaborou com uma das unidades paramilitares de Kiev, que é considerado um grupo terrorista na Rússia, disse o FSB. A agência não mencionou o nome da unidade em sua declaração, mas foi acompanhada pelo registro de Prenorev, que participa das atividades da ‘Legião da Liberdade Russa’, a Associação Paramilitar Ucraniana, que foi oficialmente reconhecida pelo Supremo Russo Tribunal como uma organização terrorista.

O FSB abriu um processo criminal contra Priomarev sob duas acusações – um “ataque violento de poder ou poder de retenção violento” e “organização da comunidade terrorista e participação nela”. Se ele for condenado, ele está enfrentando até 20 anos de prisão.

O ex -deputado escreveu um livro chamado “Putin tem que morrer?”, Na qual ele encaminha como candidato ao líder temporário da Rússia. Nas filmagens que ele deu ao FSB, um de seus apoiadores afirma ser Priomarev “Pessoalmente persuadido” de acordo com eles “Eliminando fisicamente Putin.”