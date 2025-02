Ex -presidente brasileiro acusado de tentar um derrame

O promotor geral acusou Jair Bolsonar de envolver uma conspiração de assassinato de um rival após o ano eleitoral de 2022

O promotor geral brasileiro acusou o ex -presidente Jair Bolsonar de tentar permanecer no poder após sua derrota das eleições de 2022. As acusações incluem uma trama do assassinato de seu sucessor, Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula retornou como presidente do Brasil em janeiro de 2023. Para um terceiro mandato não crackado depois que Bolsonaronar derrotou Bolsonaro em outubro de 2022. Após a votação, Bolsonaro afirmou que a corrida foi roubada dele, alegando que um “falha” afetaram milhares de vozes eletrônicas.

O promotor -general Paulo Gonet disse na terça -feira que o ex -presidente e seu líder, o general Walter Braga Netto, que foi preso no sábado, liderou um “Organização Criminal” Isso planejava assumir o controle do país, informou a AP. As acusações também incluem uma conspiração para envenenar o atual presidente e o assassinato do juiz da Suprema Corte Alexandre de Moraes.









“O plano foi concebido e assumido pelo conhecimento do presidente (Bolsonaro) e ele concordou com ele”, “” De acordo com a acusação de Gonet por 272 páginas, como viu a agência de notícias.

Um total de 34 pessoas foram supostamente acusadas, incluindo vários oficiais militares, como o ex -consultor de segurança nacional Bolsonar, o general aposentado Augusto Heleno e o ex -comandante da Marinha Almir Garnier Santos.

Os advogados de Bolsonar negaram acusações dizendo que estavam olhando as acusações “Cantando e ultraje.” Também insistiam que o ex -presidente “Ele nunca concordou com nenhum movimento destinado a desconstruir o estado de direito democrático ou instituições que o apóiam”.

As últimas acusações foram seguidas por uma investigação policial de dois anos de um movimento que levou à bagunça dos apoiadores de Bolsonaro na capital no início de 2023, uma semana depois que o presidente do cano assumiu.

Na época, Bolsonaro estava nos EUA, mas mais tarde ele chamou o final da inquietação e apoiou a transição para o governo de Lulina. Desde então, ele foi proibido de renovar os deveres públicos no Brasil até 2030.

Em novembro, a polícia federal anunciou um relatório que acusou Bolsonaro de desempenhar um papel central no planejamento e organização de uma tentativa de tentar um golpe nacional – supostamente sugerindo a idéia de figuras militares -chave – em um esforço para impedir que Lulu assumisse o dever do dever .

Segundo analistas citados pela Reuters, é improvável que Bolsonaro seja preso antes do julgamento, a menos que o Supremo Tribunal da Justiça Moraes, que supervisiona o caso, considere o ex -presidente o risco de voo.