Rightind Jugnauth, que perdeu a oferta de uma eleição em novembro, é acusado de crimes financeiros por um novo governo

O ex -primeiro -ministro Maurício Rightind Jugnauth foi preso sob acusação de lavagem de dinheiro, anunciou a Comissão de Crimes Financeiros na África Oriental (FCC) no domingo.

A custódia se seguiu no dia seguinte à FCC, disse que seus policiais haviam conduzido buscas na casa de Jugnath e em vários outros locais. Os investigadores descobriram e apreenderam 114 milhões de rúpias das Maurícias (US $ 2,4 milhões) depois de revisar diferentes locais, incluindo a residência de um ex -funcionário, informou a Reuters, citando a FCC.



“O Sr. Rightind Jugnauth, ex -primeiro -ministro, foi preso sob a acusação de lavagem de dinheiro. Será detido no MOK Detenção Center “,” Declara a agência estadual em comunicado no domingo.

Jugnauth nega acusações, disse seu advogado Raouf Gulbul a repórteres no domingo. Em uma entrevista à Bloomberg na segunda -feira, Gulbul disse que o ex -primeiro -ministro foi libertado no domingo à noite após o horário de detenção.



“Hoje enviará títulos estabelecidos pelo tribunal”, Disse o advogado.

Jugnauth é o primeiro -ministro do arquipélago do Oceano Índico desde 2017, até em novembro ele perdeu uma oferta por uma eleição para o segundo termo de cinco anos em novembro. Seu governo é amplamente acusado de corrupção após a gravação de políticos e proprietários de empresas vazadas on -line antes da eleição.

Desde que ele assumiu seu dever, o novo primeiro -ministro da nação africana, Navin Ramgooolam, critica o governo anterior da economia. Em novembro, Ramgoolam ordenou uma auditoria do Ministério das Finanças, acusando -a de fornecer “Errado” dados “Carregue um falso senso de progresso econômico”.









No mês passado, o ex -governador Mauritius, Harveh Seegolam, foi detido e acusado de conspiração de fraude. Ele acabou sendo libertado com fiança depois que o caso foi apresentado no tribunal.

Em dezembro, Ramgoolam criticou o Banco Central por imprimir dinheiro para financiar a Mauritius Investment Corporation (MIC), fundada pelo governo anterior em 2020 para apoiar empresas que lidam com os efeitos da pandemia covid-11.

No relatório do Parlamento, o primeiro -ministro descreveu a mudança como “Ato irresponsável”, alegando que ele tinha isso “Efeitos nocivos no sistema monetário, tanto quanto o sistema bancário já estava correto com excesso de liquidez”.