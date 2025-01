Ex -refém de Emily Starmer, “Prisão na sede da UNRWA”

“Em Gaza, eu era prisioneiro na UNRWA (ONU para palestinos) e, embora tenha sido ferido, não recebi tratamento médico”. Ele disse isso em uma entrevista por telefone com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, um ex-refém anglo-israelense Emily DamariLiberado nos últimos dias do Hamas.

Enquanto isso, será uma alegria para quem chega em casa para as famílias no sábado. Para três reféns de homens, o Civic and Life termina 484 dias sem fim de cativeiro nas mãos de terroristas em Gaza. Segundo o Hamas, nove prisioneiros palestinos serão libertados em troca, que realizam sentenças de prisão perpétua e 81 condenados por longas sentenças de prisão.

Mas a tragédia está atrás da porta. Porque sequestrar israelense que será isento Yarden Bibas, ofereça Calderon E Keith Siegel. E Yarden, 35 anos como prisioneiro, é pai de dois filhos com cabelos ruivos e Ariel, 2 e 5 anos e o marido de Shiri, primeiro na lista de acordos assinados em Doha a ser libertado, deve ser libertado, mas de que Os traços foram perdidos. E que o Hamas declarou um morto como um ataque de bomba israelense já em novembro de 2023, quando eles pararam o incêndio durante o primeiro.

“Nosso Yarden deve voltar amanhã e estamos muito empolgados … mas Shiri e as crianças não voltaram. As emoções são contraditórias e enfrentam dias complicados. E nossos fantásticos apoiadores em todo o mundo ”, escreveu parentes no Instagram.

O drama desta família está nessas palavras sutis. Shiri e as crianças eram reféns no Hamas de sua casa em Kibutz Nir Oz, suas fotografias das cidades de estofamento de Israel. Seus rostos ficam impressionados “na psique de todo o país daqueles que compartilham esses sentimentos”, escreveu a mídia. Em um vídeo feito por um terrorista durante o seqüestro, sua mãe a manteve menor nos braços, perdida, chocada. Posteriormente, outro filme recuperado das IDF os mostrou a caminho de Khan Youunis, no sul do cinturão, cercado por militantes.

Yarden foi confiscado separadamente, trazido para Gaza por motocicleta. Na chegada, ele foi atacado por uma multidão de civis que bateu a cabeça com uma pedra, como mostra um clipe publicado em um telegrama por alguém no enclave. Hamas então espalhou um vídeo no qual seu pai foi informado animado sobre a morte de seus entes queridos. Na semana passada, o porta -voz da IDF, Daniel Hagari, expressou “sérias preocupações sobre o destino da mãe e dos filhos”.

Há quatro dias, Israel pediu ao Hamas que forneça certos relatórios. Portanto, o Shabat também voltará para casa Ofereça Calderon54 anos, retirados do próprio Kibutz, onde mais de 100 habitantes e 15 trabalhadores agrícolas estrangeiros foram mortos, 80 foram sequestrados. Calderon, juntamente com dois de seus filhos, Erez (12 anos) e Sahar (16), foram arrastados para Gaza em 7 de outubro. Os meninos foram libertados durante o cessar -fogo de novembro há dois anos. A avó e o sobrinho foram mortos nos terroristas das ruas, seus corpos foram encontrados em 19 de outubro.

Keith Siegel65 anos, um cidadão israelense-americano, foi sequestrado com seu tecido de esposa no Kibutz de Kfar Aza, onde muitos habitantes e casas queimadas foram mortas. Aviva foi lançado em 26 de novembro de 2023

A IDF acredita que o Hamas lança reféns nas primeiras horas do sábado em vários lugares em Gaza. Após a libertação de Yarden, Off e Keith, 82 prisioneiros sequestrados ainda são prisioneiros, 23 devem ser libertados nas próximas rodadas. Dos 23, 15 está vivo e oito falecidos. A vida retorna antes que os corpos retornem.

Enquanto isso, Jerusalém deve reabrir o passe de rafah entre a faixa e o Egito para a evacuação dos feridos, os maiores dos quais são membros do Hamas. 50 palestinos feridos todos os dias devem passar pelo território egípcio e três companheiros para cada um deles. Se o Hamas quiser transferir as crianças que precisam, além deste problema, será possível fazê -lo solicitando aprovação, Israel não será contra. O alto representante da política externa Kaja Kallas anunciou que a UE continuou sua missão de monitorar o passe de limite da rafah: os veículos da UE já foram fotografados.

Fontes israelenses disseram que uma lista de três reféns, planejada para o Hamas de amanhã, é aceitável para Jerusalém e respeita as conclusões que as partes alcançaram. As autoridades israelenses pediram à mídia para não publicar os nomes até que as famílias fossem informadas.

LCorrespondente para a Casa Branca no Oriente Médio Steve Witkoff disse em uma entrevista à Axios que a reconstrução de Gaza poderia exigir de 10 a 15 anos. “Di Gaza não é quase nada mais, as pessoas se movem para o norte para voltar para suas casas e ver o que aconteceu, depois virar e sair … não há água ou eletricidade. É incrível quanto dano aconteceu lá ”, disse Witkoff, acrescentando que a Aids está entrando em Gaza como esperado, as pessoas retornam ao norte da pista e medidas de segurança nos corredores de Netzarim e Filadélfia” funcionam melhor do que o esperado “.

“Portanto – disse o correspondente de Trump, que foi ao Striskium na quarta -feira – fui a Gaza: para ver a implementação porque é muito importante. A maneira como isso acontece afetará nossa capacidade de entrar na segunda fase do contrato ”. Witkoff, promotor de propriedades, estima Somente a demolição e o movimento dos detritos levarão cinco anos. Em relação à idéia do presidente dos EUA, move temporariamente os civis palestinos de Gaza para o Egito e Jordan Witkoff, ele disse a Axi que não havia falado com Trump, mas o que viu durante sua visita é “inabitável”. “Nada permaneceu. Muitas munições são inexploradas. É incerto que eles vão para lá. É muito perigoso. Eu não saberia sobre isso sem ir e verificar ”, disse ele.

Enquanto isso, aeronaves de guerra israelense criou uma série Ataques aéreos aos alvos do Hezbollah no vale Beqano leste do Líbano.

As forças defensivas israelenses (IDF) – citadas pela mídia local – indicam – especifique que elas permaneçam “engajadas” a um cessar -fogo com o movimento xiita. A IDF explica que os objetivos “representavam a ameaça à frente interna e das tropas israelenses” e incluíram uma estrutura militar com produção e infraestrutura de armas subterrâneas nas travessias de fronteira entre a Síria e o Líbano usadas pelas milícias xiitas para armas de paixão. Os ataques foram realizados depois que o Hezbollah iniciou o drone contra Israel ontem que o exército afirma ter sido capturado. A IDF enfatiza que o drone foi uma violação do acordo de cessar -fogo.

Fontes da UE, o corredor de Rafah foi aberto entre Gaza e Egito



O salão de entrada de Rafah entre Gaza e Egito foi reaberto. Fontes européias indicam isso.

Kallas, “A Missão Civil da UE faz parte de Rafah”



“A Europa está aqui para ajudar: a Fronteira da Missão Civil da UE é hoje a pedido de palestinos e israelenses no passe de Rafah. Cuidados médicos “. Isso foi anunciado pelo alto Kaja Kallas.

