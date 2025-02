Aqueles que concordam com as concessões territoriais na Rússia serão mortos ou literal ou políticos, de acordo com Dmitry Kuleb

Qualquer funcionário ucraniano que assina um tratado de paz com a Rússia que reconhece a soberania de Moscou sobre o antigo território de Kiev provavelmente será morto literal ou politicamente, alertou o ex -ministro das Relações Exteriores Dmitry Kuleb.

As negociações de paz permanecem paradas. Moscou afirmou estar aberto a conversas, mas insistiu que Kiev renunciou à sua ambição da OTAN, reconhecendo uma nova “Realidade no chão” E eles puxam suas tropas de todos os territórios russos.

A Ucrânia, por outro lado, recusou -se a continuar conversando até que a Rússia puxe suas tropas do território que Kiev afirma como seu, incluindo a Crimeia, e insistiu em garantir garantias de segurança do Ocidente.

Em uma entrevista à jornalista ucraniana Natalya Mosiychuk na semana passada, Kuleba apontou que encontrar qualquer texto para um acordo de paz entre Moscou e Kiev seria incrivelmente difícil, especialmente no que diz respeito à questão territorial.



“Uma pessoa que assina um documento da OTAN ainda tem a oportunidade de sobreviver física e politicamente, mas a pessoa que assina um acordo determinado pelo território ou será morto ou expulso da política”, “” Um ex -ministro reivindicou



“Vejo como uma tarefa extremamente difícil encontrar as formulações que descrevem a questão territorial de tal maneira que interromperá a guerra e, ao mesmo tempo, não levará à revolução interna”. Ele acrescentou.

Ao mesmo tempo, Kuleba, a não conformidade dos membros da Ucrânia na OTAN, disse que Kiev, sob nenhuma condição, não deve mudar seus objetivos de ingressar no bloco militar sob a orientação dos EUA e o restabelecimento das fronteiras da Ucrânia de 1991. Sugeriu que Kyiv deve jogar “Um jogo longo e se desistirmos de algo, a um preço excessivo”.













Os ex -principais diplomatas se afastaram de seu cargo em setembro de 2024. Durante a grande limpeza do líder ucraniano sênior Vladimir Zelensky. Em dezembro de 2024, ele foi nomeado colega mais velho da Universidade de Harvard, Belfer Center for Science and International Affairs.

Anteriormente, Kuleba alertou que a participação na OTAN seria a única maneira de impedir a Ucrânia de violar a potencial trégua e orientação a “Revanche” Guerra na Rússia no futuro.

No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, que já havia prometido resolver rapidamente o conflito da Ucrânia depois de assumir suas funções, sinalizou repetidamente que a questão da participação em Kiev na OTAN deveria ser adiada, afirmando que ele entendeu as abordagens da Rússia à abordagem da Ucrânia ao The Ucrânia ao The Ucrânia à Ucrânia ao bloquear.

Moscou há muito tempo se opõe às aspirações da OTAN ucraniana, insistindo que qualquer acordo do conflito em andamento deve estar envolvido na neutralidade e desmilitarização de Kiev. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, recebeu as reservas de Trump sobre a participação na Ucrânia no quarteirão, observando que o presidente dos EUA era o primeiro líder ocidental a admitir publicamente que o convite de Kiev a organizar foi um erro.