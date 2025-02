Ex-vice-meenakshi natarajan nomeou o novo AICC encarregado de Telangana

O ex -vice e líder principal do Congresso Meenakshi Natarajan foi nomeado o novo AICC por Telangana com efeito imediato.

O Secretário Geral da AICC, KC Venufopal, nas ordens emitidas na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025), a noite anunciou dois novos secretários gerais do partido por Punjab e Jammu e Cashmira e nove no comando.

A sra. Meenakshi Natarajan substitui Deepadas Munshi, que agora será responsável por Kerala. O Sr. Deepadas Munshi assumiu o papel de responsabilidade de Telangana em dezembro de 2023 dias após o partido do Congresso subir ao poder no estado.

Confidente próximo do líder do Congresso Rahul Gandhi, a sra. Meenakshi Natarajan iniciou sua carreira política com NSUI, a ala dos estudantes do partido em Madhya Pradesh, e foi vista pela liderança central do partido e transformou o Secretário -Geral -Geral da AICC em 2008.

Nas eleições gerais de 2009, o Congresso a enviou de Majaur, onde humilhou a política experiente e entrou no Lok Sabha. No entanto, ele perdeu as eleições seguidas por 2014 e 2019 do mesmo círculo eleitoral.