Exceção de Heru Hanindyo à absolvição de Ronald Tannur rejeitada pelo painel de juízes

Jacarta – O painel de juízes do Tribunal de Corrupção Criminal (Tipikor) do Tribunal Distrital Central de Jacarta (PN) rejeitou a nota de exceção ou objeção apresentada por um dos juízes que emitiu a absolvição, Gregorius Ronald Tannur, Heru Hanindyo e a sua equipa de assessores jurídicos. .

A afirmação foi do juiz durante a audiência de decisão interlocutória de terça-feira, 14 de janeiro de 2025. “Julgamento, afirmando que a objeção do assessor jurídico do réu, Heru Hanindyo, não pode ser acatada”, disse o desembargador Teguh Santoso no tribunal do tribunal, na terça-feira, 1º de janeiro. 14, 2025.

O juiz mencionou que a nota de impugnação ou exceção apresentada por Heru Hanindyo e sua equipe de assessores jurídicos já consta da matéria a ser testada em julgamento.

 O julgamento de impeachment de três juízes inativos resultou na absolvição de Ronald Tannur

“Na opinião do tribunal, a nota de exceção ou impugnação do advogado do réu entrou no processo principal, portanto é necessário um exame mais aprofundado no julgamento”, afirmou o juiz.

O juiz pediu, portanto, ao Ministério Público (JPU) que retomasse o julgamento do alegado caso de aceitação de suborno de Heru Hanindyo, depois de conceder a absolvição a Ronald Tannur.

“Ele ordenou ao promotor que continuasse examinando o caso número 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst em nome do acusado Heru Hanindyo”, disse o juiz.

Foi noticiado anteriormente que o Ministério Público (JPU) leu a acusação contra três juízes que absolveram Gregorius Ronald Tannur (31) no caso do assassinato de sua namorada. Os três juízes que proferiram a absolvição foram acusados ​​de aceitar subornos para absolver Ronald Tannur do caso.

Os promotores alegaram que os três juízes que absolveram Ronald Tannur receberam IDR 4,6 bilhões em dinheiro. Os recebimentos em dinheiro foram fornecidos na forma de rúpias e dólares de Singapura.

“Com base na determinação do vice-presidente do Tribunal Distrital de Classe Especial IA de Surabaya número 454/Pid.B/2024/PN Sby datada de 5 de março de 2024, a pessoa que recebeu o presente ou promessa, na forma de dinheiro no valor de Rp 1.000.000.000 (um bilhão de rúpias) e SGD 308.000 (trezentos e oito mil dólares de Cingapura)”, disse o Terça-feira, o promotor na sala do Tribunal de Corrupção do Tribunal Distrital Central de Jacarta. 24 de dezembro de 2024.

Os três juízes acusados ​​de aceitar subornos após a absolvição de Ronald Tannur são Erintuah Damanik, Heru Hanindyo e Mangapul.

O promotor explicou que receber cada parte do dinheiro lhe deu coragem para decidir que Ronald Tannur fosse absolvido no caso do assassinato de sua namorada.

Erintuah Damanik recebeu SGD 48.000 em dinheiro da mãe de Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat como advogadas de Ronald Tannur. SGD 36.000 em dinheiro foram então entregues ao juiz Mangapul.

Além disso, Heru Hanindyo recebeu SGD30.000, que foi então mantido por Erintuah Damanik.

“Dinheiro no valor de SGD 140.000 (cento e quarenta mil dólares de Singapura) de Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat”, disse o promotor.

Em seguida, Heru Hanindyo também recebeu dinheiro de Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat no valor de IDR 1.000.000.000,00 (um bilhão de rúpias) e SGD 120.000 (cento e vinte mil dólares de Singapura).

O dinheiro dado aos três juízes, Ronald Tannur, foi recebido com conhecimento de causa. A razão é que Erintuah Damanik Cs já sabia que o dinheiro dado por Lisa Rachmat se destinava à absolvição (vrijspraak) contra Ronald Tannur de todas as acusações do Ministério Público.

O promotor avaliou que Erintuah Damanik cs violou o artigo 5º, parágrafo 2º, jo. Artigo 18 Lei nº 31 de 1999 e Artigo 12 B Jo. Artigo 18 da Lei Número 31 de 1999 relativa à Erradicação dos Crimes de Corrupção, conforme alterada pela Lei Número 20 de 2001 relativa às Alterações à Lei Número 31 de 1999 relativa à Erradicação dos Crimes de Corrupção.

O promotor também acusou os três juízes que proferiram a absolvição de Ronald Tannur de receberem gratificações.