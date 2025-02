Exclusivo A melhor data de lançamento dos conjuntos de trailers Tina para um filme de comédia estranho

Compinando pode exclusivamente trailer para O maior de todas as Tina.

O melhor de tudo Tina é um novo filme de comédia estranho que é escrito e dirigido por Brody Gustar. Depois de ser adquirido pela Freestyle Digital Media, o filme está estrelando Krystyna Walters como Tina, Victor Salvatore como Chewbacca e Leif Gantvort como Lloyd.

Confira a melhor banheira reboque e pôster abaixo (olhe mais reboques e clipes):

O melhor de tudo o Tina estará disponível para alugar e ter em todas as plataformas de satélite da Internet, Cable e Digital HD da América do Norte, em 25 de fevereiro de 2025. Ele também estará disponível em DVD na mesma data.

“A melhor coisa sobre Tina é a história de uma mulher que luta com a depressão que decide que a vida é muito difícil, e as coisas serão melhores se ela se tornar seu animal espiritual, uma cabra”, diz a descrição do filme. “Tina está tentando mantê -lo junto, mas seus negócios estão falhando, seu filho é um punhado, seu marido é um idiota e suas faturas estão atrasadas. Quando ele pensa que as coisas não podem piorar, ela é despejada e seu marido se divorcia. Derrote, mova -se com sua mãe. Enquanto se afogava em tristeza, lembre -se do que a professora de sua ioga de cabra disse: “Estar agora. Seja a cabra. Tina leva esse conselho a sério e decide de agora em diante, ela será uma cabra. O dia da cabra Tina consiste em apreciar o sol e comer grama. Sua mãe não sabe o que fazer com seu novo filho de Cabra. Desesperado para que sua família seja normal, o padrasto de Tina a leva a uma fazenda com a esperança de que ela deixe o ato cair quando realmente vir como viver como uma cabra. O fazendeiro, Murphy e seus três filhos tratam Tina como gado, fazendo -a pastar os campos e dormir nos estábulos. A conexão de Tina com o filho do fazendeiro, misturada com a vida difícil da fazenda, faz se perguntar se ser uma cabra é tudo o que está quebrado. A maior de todas as Tina leva os espectadores a uma viagem selvagem e absurda, cheia de curvas e curvas inesperadas.

O filme é produzido por Gusar e Walters.

Gusar disse em comunicado: “Às vezes, quando minhas responsabilidades são criadas e a idéia de concluir a multidão de tarefas diante de mim, começo a me sentir insuportável, gostaria de ser uma cabra, desafiadora nos campos e a comer grama. É algo relaxante pensar que, se a vida é ruim, você pode fugir e escapar da fazenda, mas aqueles que a fazem encontrar, como Tina, que escape nem sempre é tão fácil.