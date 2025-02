Exclusivo O estresse está me matando visualizações visualizações comédia de crise de idade média

Comingon está estreando um exclusivo O estresse está me matando trailerVisão anterior da próxima função de comédia em um grupo de amigos para sua 20ª reunião universitária.

O que acontece no estresse é matar o trailer?

O estresse está me matando para o trailer detalhe um grupo de amigos que se juntam para a vigésima reunião da universidade. Agora muito maior, todo o grupo fala sobre seu passado e presente e os muitos momentos sinceros que vêm com ele.

O estresse que está me matando estará disponível para alugar ou possuir em todas as plataformas da Internet, Cable and Digital HD HD da América do Norte, bem como em DVD, em 7 de março de 2025, com o estilo digital gratuito significa anunciar que adquiriu O VOD da América do Norte. direitos. O filme terá sua estréia no teatro mundial em 28 de fevereiro de 2025 no Landmark Westwood Theatre em Los Angeles, Califórnia.

Confira o exclusivo o estresse é o trailer de moagem (então (Olhe para outros reboques e clipes)

O estresse me mata é escrito, dirigido e produzido por Tom Carroll, e está estrelando Grayson Berry, Carly Christopher, April Hartman, Theron Lafontain, Barry Landers, Lisa Lucas, Matthew Page e Crystal Thomas.

O filme é “uma comédia sobre oito amigos da universidade que se reúnem para sua 20ª reunião na Universidade do Novo México. Agora, em seus quarenta anos, todo mundo alcançou sucesso profissional, mas eles estão desencantados com suas carreiras atuais”, ele lê na sinopse oficial de O filme.

“O estresse está me matando é um olhar hilário e sincero para a reinvenção da idade média, e não podemos esperar o público experimentar o riso e as surpresas que acompanham suas zonas de conforto”, disse o cineasta Tom Carroll. “Em essência, o filme é sobre o vínculo de amizades para a vida: ter esse grupo muito próximo de oito amigos da Universidade que navega nas reviravoltas e reviravoltas da vida é algo que muitas pessoas podem se relacionar, e é realmente divertido e viagem sincera. “