Exclusivo para venda por exorcista Previews comédia do mercado imobiliário do mercado

Comingon está estreando um exclusivo À venda por exorcista do trailerVisão anterior da próxima comédia de terror em um agente imobiliário que usa exorcismos para ajudar as casas. Ele será lançado digitalmente para alugar ou possuir em 11 de março de 2025 e estará disponível através do rótulo terrorista da Epic Pictures, Dread.

“Para venda pela Exorcist, segue Susan Price, um agente imobiliário inteligente e exorcista certificado que passou anos virando casas assombradas em todo o país”, diz a sinopse oficial do filme. “De paredes sangrantes a olhos brilhantes, cada lista é para morrer! Mas enquanto Susan procura sua própria casa para sempre, os fantasmas que despejaram o retorno da vingança. Susan acomodará esses espíritos vingativos … ou ele poderia perder a vida junto com seu pagamento inicial? ”

O que acontece na venda para o trailer exorcista?

A venda de trailer exorcista segue uma agente imobiliária e exorcista Susan Price, que usa sua habilidade para transformar casas assombradas há anos. No entanto, enquanto procurava sua própria casa, ele está cheio de fantasmas que ele despejou ao longo dos anos.

Confira o exclusivo para venda de trailer exorcista abaixo (Olhe para outros reboques e clipes)

Para a venda de Exorcist, é dirigido por Melissa Lamartina, escritora do sucesso do horror de videogame Amanda, o aventureiro. O filme é co -escrito por Chris Lamartina (que também co -assinou e dirigiu o filme de terror de 2013 WNUF Halloween Special) e Rob Walker, do The Hard Times.

“Para um filme com um súcubo que se move na virilha e nos nigromantes da morte, para a venda de exorcista, ela tem uma quantidade surpreendente de coração”, disse Melissa Lamartin em comunicado. “Em essência, a história é sobre a criação da comunidade e encontrar um lugar para todos, vivos ou de outra”.