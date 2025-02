Exclusivo The Big Johnson Teaser Trailer Visualiza Documario em The Legend of New York Night Life

Comingon está estreando um exclusivo Big Johnson Teaser TrailerVista anterior do próximo documentário sobre a vida da cidade de Nova York, a estrela do punk rock e a lenda da vida noturna Dean Johnson.

O que acontece no trailer do Big Johnson Teaser?

O trailer do Big Johnson detalha a vida de Johnson, que era o líder de duas bandas, Dean e Weenies e Velvet Máfia. O trailer do filme também aborda o status de Johnson como uma estrela do rock abertamente gay e o estado de Johnson como trabalhadora do sexo, bem como sua morte misteriosa em 2007 por uma aparente overdose de drogas.

Confira o trailer exclusivo do Big Johnson abaixo (Olhe para outros reboques e clipes)

Big Johnson estreará no Festival de Cinema de Slavance em 21 de fevereiro de 2025 e também será exibido em 21 de fevereiro no festival. As informações amplas de lançamento não estão disponíveis a partir de agora.

O filme é dirigido por Lola Rocknrolla, um amigo próximo e companheiro de Johnson no início dos 2000 Heather Litteer e Beth e Beth Johnson.

“Dean Johnson, drag queen, estrela do rock, ativista LGBTQI, viciado, gênio, escolta e depois John Doe. Como alguém é tão famoso em Nova York como um estranho em DC? Leia a sinopse oficial do filme. “Big Johnson explora os incríveis máximos e os mínimos esmagadores da vida de Dean Johnson e da morte prematura. Foi assassinato? Foi um acidente? Podemos nunca saber, mas o que é certo é que Dean e “The Big Johnson” mudaram a cidade de Nova York e todos que o conheciam para sempre.