Exclusivo, um menu especial para dezessete fãs que não querem perder o momento

Yakarta, vivo – Yakarta testemunhou a emoção do concerto do grupo do sul da Coréia, dezessete anos, em sua última turnê mundial, dezessete anos (aqui) World Tour. Este concerto foi realizado de 8 a 9 de fevereiro de 2025 no Yakarta International Stadium, que marca o retorno de dezessete à Indonésia após os últimos anos sempre conseguiu atrair a atenção dos fãs com performances espetaculares.

Leia também: Concerto de Linkin Park em Yakarta: Sr. Hahn e Mike Shinoda mostrando ações solo, Emily Armstrong não quer perder!

Como parte desta celebração, as sobremesas de Puyo apresentam uma colaboração exclusiva com dezessete menus temáticos que podem ser apreciados a partir de 18 de fevereiro de 2025 em dez pontos de venda selecionados. Mova -se ainda mais.

A presença de dezessete na Indonésia não apenas cria entusiasmo entre os fãs, mas também tem um impacto em vários setores, incluindo alimentos e bebidas. Nos últimos anos, as tendências de consumo de sobremesas aumentaram, especialmente entre os jovens que fazem a experiência de desfrutar de comida doce como parte de seu estilo de vida. A colaboração entre as sobremesas de Puyo e os dezessete é uma forma de sinergia entre o mundo do entretenimento e a culinária que está cada vez mais próxima, oferecendo experiências que não apenas estragam a língua, mas também fornecem lembranças doces para os fãs.

Leia também: Linkin Park bem -sucedido Punu Audience após 20 anos não para a Indonésia

https://www.youtube.com/watch?v=09jfy_9eivy

Dezessete, que consiste em S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon e Dino, conhecidos como ídolos auto -produzidos que criam ativamente suas próprias músicas e corando. Esse grupo construiu um sólido fãs na Indonésia, como evidenciado pela venda de ingressos para shows que sempre estão se esgotando em minutos. Portanto, a presença de um menu especial das sobremesas de Puyo é uma oportunidade para os quilates, o nome para dezessete fãs, continuarem comemorando esse momento especial.

Leia também: Linkin Park Compartilhando tofu redondo grátis antes do show em Yakarta

Eles apresentam três pacotes especiais como parte da experiência de dezessete anos -Vosta de F&B, ou seja, a bebida dos dias de diamante, que é uma combinação de bebida fresca e sedosa de azul azul azul com o morango coreano sedoso togrita e a bebida de doces que se combinam A bebida macia e sedosa de morango leitosa leitoso. Com cobertura de bolha sedosa. Ambas as bebidas também estão equipadas com uma xícara de dezessete xícara com o tema do mangá e um pacote especial de adesivos. Além disso, também há aplausos de jovens que contêm uma bebida do dia de diamante e uma bebida aqui, completa com dezessete sacos de papel exclusivos.



Como uma surpresa adicional, eles também apresentarão um pacote muito agradável a partir de fevereiro de 2525. Este pacote contém seis sobremesas sedosas com qualquer variante de sabor, juntamente com o chaveiro exclusivo e o fotocárdio especial, dezessete anos, o que o torna um obrigatório para cartas .

“Essa colaboração é a maneira como celebramos o entusiasmo dos clientes fiéis de Puyo, especialmente os quilates que ainda querem aproveitar a euforia do concerto de dezessete. Queremos apresentar a experiência de desfrutar de uma sobremesa que não é apenas deliciosa, mas também memorável, “Disse Eugenie Patricia, co -fundador das sobremesas de Puyo.