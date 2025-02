Execute testes para rastrear elementos de metal no ar em um mandal konduru: colecionador

O colecionador do distrito da NTR, G. Lakshmisha, instruiu os funcionários interessados ​​a descobrir se existem traços de metais como cádmio, urânio no ar em A. Konduru Mandal.

Em uma reunião de coordenação na escola aqui no sábado, Lakshmisha ordenou que os funcionários do controle da poluição realizassem testes dentro de 20 dias para descartar a possibilidade de presença de metais no ar. Da mesma forma, ele pediu aos funcionários preocupados que também realizassem testes de solo.

Os programas de conscientização foram realizados nos Thandas afetados pela doença renal, com 3.600 casas, no Mandal hoje, disse o colecionador, acrescentando que em breve os programas também seriam levados para fora desses Thandas. As campanhas se concentram nos maus efeitos do licor de identificação, uso indiscriminado de analgésicos e antibióticos.

Nos 15 thandas afetados pela doença renal dos serviços mandales, a diálise e os nefrologistas devem ser fornecidos sem interrupção, disse o coletor, enquanto discutia com funcionários de diferentes departamentos relativos a medidas para prevenir e controlar o número de casos de doenças renais no mandal.