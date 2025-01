Executivo da Netflix diz que David Lynch estava trabalhando secretamente em minissérie

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, confirmou que o falecido David Lynch estava realmente trabalhando com o streamer em uma série limitada antes da morte do aclamado cineasta em 15 de janeiro, aos 78 anos. A minissérie poderia ter sido o último projeto televisivo de Lynch, depois de mais de três décadas desde a co-criação da série dramática de terror e mistério. picos gêmeosque foi ao ar por duas temporadas entre 1990 e 1991.

O que Ted Sarandos disse sobre a minissérie Netflix de David Lynch?

Sarandos pegou Instagram para prestar homenagem a Lynch, onde contou como conheceu o diretor durante seus primeiros dias na Netflix. Em sua postagem, ele também revelou que o streamer imediatamente aproveitou a oportunidade de trabalhar com Lynch depois que o diretor os abordou sobre uma série limitada, que seria “cheia de mistério e risco”. O projeto foi adiado devido à pandemia e às incertezas de saúde de Lynch.

“David e eu conversamos apenas algumas vezes depois disso, mas anos depois, ele veio à Netflix para lançar uma série limitada da qual aproveitamos”, escreveu Sarandos em sua homenagem a Lynch no Instagram. “Era uma produção de David Lynch, muito cheia de mistério e riscos, mas queríamos embarcar nessa jornada criativa com esse gênio. Primeiro a Covid, depois algumas incertezas sanitárias fizeram com que este projeto nunca se concretizasse, mas deixámos claro que assim que possível, entraríamos todos.

“A última vez que falei com David foi tão emocionante quanto a primeira. “Ele veio à minha casa com minha amiga e sua musa, Laura Dern, e tivemos uma conversa longa e incrível sobre projetos, cinema, vida, arte e minhas janelas (ele adorou minhas janelas).”