Executivo Trump Order Sanções O Tribunal Internacional no caso dos crimes de guerra de Israel

O presidente Trump emitiu uma ordem executiva na quinta -feira que as sanções do Tribunal Penal Internacional (ICC) em sua busca por casos de crimes de guerra contra o líder de Israel e seu ex -ministro da Defesa.

Em ordem, Trump acusou o TPI de participar de “ações ilegítimas e infundadas contra Israel e os Estados Unidos

“Nenhum dos países reconheceu a jurisdição do TPI, e ambas as nações estão prosperando democracias com militares que aderem estritamente às leis da guerra”, escreveu Trump na ordem. O ex -governo de Biden disse que era “razoável avaliar” Israel violou o direito humanitário internacional com armas dos EUA.

Trump emitiu a ordem logo após organizar o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu em Washington, DC A medida também demonstrou uma das primeiras ações de Trump que anularam a ação rara e bem -sucedida dos democratas para bloquear a legislação no Congresso.

Na primavera passada, a CPI emitiu ordens de prisão para Netyahu e ex -ministro da Defesa de Israel Yoav Gallant, sobre as acusações de usar a fome como uma arma na faixa de Gaza, no meio da guerra de mais de 15 meses de Israel contra o Hamas.

O TPI também emitiu um mandado de prisão para o comandante militar do Hamas Mohammed Deif, responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, e isso desencadeou a guerra em Gaza. O Hamas matou aproximadamente 1.200 pessoas e levou 250 reféns durante seu ataque de outubro.

“Os Estados Unidos imporão conseqüências tangíveis e significativas aos responsáveis ​​pelas transgressões do CPI”, disse a ordem, dizendo que “funcionários, funcionários e agentes da CPI, bem como seus parentes imediatos” correndo o risco de bloquear a propriedade e ativos e suspensão da entrada para os Estados Unidos

Os legisladores que apóiam Israel criticaram o CPI por ultrapassagem, dizendo que o Tribunal não tem jurisdição porque Israel não faz parte do Tratado do Tribunal, o Estatuto de Roma. Esses legisladores argumentam com Israel que seu sistema de justiça é robusto o suficiente para investigar e processar acusações de crimes de guerra.

Eles também criticaram o Tribunal por erros entre o Hamas, designados como um grupo terrorista pelos Estados Unidos, Israel e a União Europeia, e Israel, um país democrático que responde em auto -defesa após o ataque de 7 de outubro.

Os legisladores republicanos pressionaram Trump para impor unilateralmente sanções à CPI depois que não conseguiram avançar na legislação no Congresso.

Os democratas se recusaram a votar a favor de um projeto de sancionas do TPI apresentado ao chão pelo senador Tom Cotton (R-Ark), acusando os republicanos a não negociar de boa fé e alcançar um compromisso. O projeto não conseguiu atingir o limiar de 60 votos necessários para aprovar, com uma contagem final de 54-45.

O líder democrata do Senado, o senador Chuck Schumer (DN.Y.) criticou o projeto de lei como “pouco escrito e profundamente problemático”, apesar de sua raiva do CPI pela emissão de ordens de prisão contra Israel.

Os democratas criticaram os projetos de artesanato por ter repercussões perigosas sobre as funções do tribunal: abertas aos líderes de outros países para as sanções, as sanções de risco para as empresas americanas que contratam com o tribunal sobre coisas como segurança cibernética e bloqueando a coordenação em outras investigações , como crimes de guerra. Casos contra o presidente russo Vladimir Putin, atrocidades no Sudão, abuso de direitos humanos do Taliban, entre outros.

“Cinco palavras nos dividiram no TPI”, disse a senadora Jeanne Shaheen (DN.H.), membro de classificação do Comitê de Relações Exteriores do Senado, no chão do Senado, depois de uma reunião com Netanyahu, na quinta -feira.

“O que vimos foi a falta de vontade por parte dos meus colegas republicanos para alcançar um compromisso, para fornecer as proteções que ouvimos das empresas americanas que precisam continuar sendo sancionadas pelo trabalho que já fizeram para o TPI”. acrescentando que você está disposto a reabrir negociações.

A sanção de Trump ao Tribunal repete uma ação que tomou seu primeiro mandato, punindo o tribunal por investigações de crimes de guerra contra soldados dos EUA no Afeganistão. Ele usou “autoridades nacionais de emergência” em uma ordem executiva que criticou o tribunal como um excesso em suas investigações dos “aliados” americanos. Essa ordem não nomeou Israel.

Em 2021, o Tribunal disse que “investigações sobre ações dos membros do Serviço dos EUA no Afeganistão” deprimiriam “.

Fonte