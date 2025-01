Executivos da AP Civil Supplies Corporation pedem vigilância rigorosa nos postos de controle

Os diretores da AP State Civil Supplies Corporation Limited, Konkathi Lakshminarayana e Mahesh Naidu, solicitaram ao secretário-chefe K Vijayanand que instruísse a polícia e funcionários de outros departamentos envolvidos a manterem vigília estrita nos postos de controle no distrito de Kurnool e Nandyal para verificar o transporte ilegal de arroz PDS.

Os diretores da Civil Supplies Corporation se encontraram com o Sr. Vijayanand, que estava visitando a cidade de Kurnool no sábado. Numa queixa apresentada ao secretário-chefe, os directores disseram que o governo do estado está a gastar enormes somas de dinheiro para fornecer cereais às famílias elegíveis.

Listando o número total de armazéns tampão, armazéns MLS, lojas de preço justo e a quantidade de arroz PDS distribuída às famílias beneficiárias, eles disseram que algumas pessoas estavam adquirindo ilegalmente grandes quantidades de arroz PDS no mercado negro nos distritos de Kurnool e Nandyal e ilegalmente transportando o mesmo para outros Estados. “A reputação do governo do estado está em jogo com isso”, disseram.

Queriam uma vigilância rigorosa nos postos de controlo em redor dos distritos de Kurnool e Nandyal e também invocar a Lei PD contra aqueles envolvidos no desvio ilegal de arroz do PDS.