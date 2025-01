Exército organizará exposição de armas e equipamentos em Kanakakkunnu na terça-feira

No âmbito das comemorações do Dia do Exército, a Estação Militar de Pangode organiza uma exposição de armas e equipamentos e uma exposição de bandas de flauta na terça-feira (14 de dezembro) na cidade.

O programa será realizado no Palácio Kanakakunnu das 17h às 22h, disse um porta-voz da defesa.

A entrada no local é gratuita. A exposição realiza-se no âmbito da iniciativa “Conheça o seu Exército” e para motivar os jovens a ingressarem nas forças armadas, disse o porta-voz.

O evento proporcionará ao público a oportunidade de conhecer mais sobre as diversas armas e equipamentos utilizados pelo Exército Indiano.