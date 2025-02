Exibido! Há a participação de funcionários sem escrúpulos de BPN no nível Kasi no caso do mar de Bekasi nas proximidades

Yakarta, vivo – O Ministro do Planejamento Agrícola e do Espaço Nusron Wahid revelou a participação de funcionários no nível da seção oficial (KASI) ao alcance da Agência Nacional de Terras da Bekasi (BPN) no caso de cercas marinhas na região de Tarumajaya, Bekasi Regency, Java Java Ocidental. .

Leia também: Momento do aluguel de chefe Explique a cronologia do tiroteio de seu pai pela pessoa tni

“Um deles está nesse nível. Porque o chefe da seção é a inauguração, por que não controlar?”

 Ministro ATR/BPN Nusron Wahid Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

Leia também: Kades Kohod Arsin tornou -se suspeito no caso de Tagerang’s nas proximidades

Respondendo à pergunta sobre se existem outros funcionários envolvidos? Nusron declarou que serão anunciadas informações detalhadas em um futuro próximo.

“Sim, anunciarei amanhã. Mais tarde, não surpreende”, disse ele.

Leia também: O DPR instala membros da perna que substituem Méutya Hafid-Nusron, esta é a lista

Ele disse que o processo de pesquisa interno para os funcionários da BPN suspeito de se envolver no caso do mar de Bekasi havia concluído.

Como resultado, não houve participação nos funcionários de Echelon 1 e 2 funcionários, incluindo o chefe do escritório de terra em Bekasi. “Sim, não está envolvido”, disse ele.

No entanto, no caso de supervisão do processo, ele explicou que a assinatura dos funcionários do escalão 1 e 2 estava relacionada ao sistema completo de registro sistemático de terras (PTSL), que era de responsabilidade da equipe de concessão.

“Ontem eu disse aqui para a PTSL, a pessoa encarregada da equipe de premiação”, disse ele.

A Nusron garantiu que a construção de uma cerca marinha em Bekasi Regency teria sido cancelada porque estava carregada com a manipulação de dados da terra.

O ministro Nusron fez uma revisão de campo, há uma discrepância entre os mapas da Terra e as condições reais, onde o Certificado de Direitos de Construção (HGB) é emitido no mar.

 Ministro de Planejamento Agrícola e Espacial/ Chefe do BPN Nusron Wahid em Tangerang Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

Este caso envolveu 89 setores terrestres de propriedade de 67 proprietários no programa PTSL. Os dados do mapa da terra são supostamente manipulados eliminando o número de localização e identificação do campo terrestre (NIB).

Do total de 581 hectares de terra manipulados, até 90 hectares, dos quais se sabe que eles pertencem a várias empresas privadas. (Formiga)