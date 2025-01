Exigido para o divórcio Sherina Munaf, Baskara Mahendra: Primeiro destruindo o amor!

Yakarta, vivo – A primeira sessão de divórcio entre Sherina Munaf e Baskara Mahendra acontecerá hoje, em 30 de janeiro de 2025, na corte religiosa do sul de Yakarta.

Leia também: As vítimas do divórcio das crianças em Palembang receberão RP.

Este teste está programado para mediação, que deve encontrar um ponto médio nos problemas de suas casas.

Alguns dias antes do julgamento, Baskara enviou uma mensagem no Instagram que continha feridas e amor, enquanto promove os últimos filmes que estão por vir.

Leia também: Este é o destino do negócio culinário de Sherina Munaf e Baskara Mahendra depois de ser anunciado para se divorciar

 Sherina Munaf e Baskara Mahendra.

“Quando sonhos e esperança de se tornar uma ferida. Mas a ferida caminhou ao longo do caminho para o amor verdadeiro. Se você tiver que escolher, deve manter o primeiro amor que destrói ou abre seu coração por um novo amor cheio de sinceridade?“Baskara escreveu, citado na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

Leia também: 2.699 casais em Palembang foram divorciados ao longo de 2024

No final da carga, ele convidou seus seguidores a esperar o filme Assalamualaikum Pequim 2: Lost in Noxia, que será transmitido em 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=gzwqqjuvac

Embora a mensagem faça parte da promoção do filme, muitos usuários da Internet acham que as palavras de Baskara descrevem sua condição pessoal que está sendo atingida por um problema doméstico.

Poucos que fornecem apoio a Baskara, com alguma esperança de que seu casamento possa ser salvo.

Enquanto isso, Sherina optou por permanecer em silêncio e não comentou suas redes sociais. Esta estrela de cinema de aventura de Sherina nem carregou nada das notícias da demanda de divórcio apresentada em 16 de janeiro de 2025, destacando -se ao público.

Os rumores sobre a separação entre Sherina e Baskara circulavam desde agosto de 2024, quando Sherina eliminou seu casamento com Baskara no Instagram.

As notícias sobre esse processo de divórcio também foram justificadas pelo Tribunal Religioso no sul de Yakarta. Suryana, Suryana, confirmou que a demanda de divórcio apresentada por Sherina era de fato para o divórcio e não incluía as demandas dos ativos de gono-gini.

“Não há demanda por propriedades ou outras coisas, isso é puramente uma demanda de divórcio”, afirmou.

A questão do casamento deles também está associada ao suposto casamento de lavanda, que é um casamento realizado por certas razões, como manter a imagem ou evitar o estigma social. No entanto, até agora, Sherina e Baskara não forneceram mais esclarecimentos sobre esse assunto.