Existe um Dexter: Original Episódio 11 Data de lançamento da 1ª temporada original ou parte 2?

Os espectadores se perguntam Se houver um Dexter: sem original sem a temporada 1 episódio 11 Data e hora do lançamento. Esta série explora o início da vida de Dexter, mostrando seu primeiro assassinato e suas experiências iniciais com a polícia do metrô de Miami enquanto navegava pelo desafio de aderir às diretrizes de seu pai enquanto lida com seus impulsos sombrios.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Dexter: o futuro original da primeira temporada sem desde então.

Não há Dexter: Data e Hora de lançamento do episódio 11 Original da 1ª temporada do Singio.

Isso ocorre porque a série Dexter: Original sem a temporada 1 concluiu sua história com seus 10 episódios. Não foram feitos anúncios sobre episódios adicionais ou uma parte potencial da Parte 2.

A série oferece uma olhada nos jovens anos de Dexter em Miami em 1991. Como estudante antes da medicina, ele luta com seus crescentes impulsos homicidas, o que o leva à sua primeira vítima: a enfermeira Mary, que maltrata os pacientes ao injetar uma substância inacalável que ela afirma que afirma que afirma ser medicina. Com a orientação de seu pai adotivo, ele se torna um estagiário forense no Departamento de Polícia de Miami Metro, onde aprimora suas habilidades.

Dexter terminou: a temporada 1 original pecado?

Sim, Dexter: a primeira temporada original sem o final.

A série de drama criminal de suspense suspense fez sua primeira estréia na sexta -feira, 13 de dezembro de 2024, e continuou até sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025. O show foi transmitido semanalmente às sextas -feiras, fornecendo aos fãs aproximadamente três meses de entretenimento.

Nesse momento, a Paramount+ ainda não confirmou a renovação da série para a segunda temporada. No entanto, o entusiasmo entre o elenco permanece alto. O ator principal Patrick Gibson expressou em uma entrevista com Yahoo Entertainment UK que ele se sentiria “com tanta sorte” de repetir seu papel e já imaginou desenvolvimentos em potencial para a viagem de seu caráter.

Onde ver Dexter anterior: episódios originais da primeira temporada da primeira temporada

Você pode ver Dexter: Cante sem a temporada original através da Paramount Plus com o Showtime.

A Paramount+ com o Showtime é um serviço de transmissão que combina o conteúdo de ambas as plataformas. Oferece uma ampla variedade de filmes, programas de televisão e documentários, garantindo entretenimento infinito para o seu público.

A sinopse da série diz:

“Em 1991, Miami, Dexter Morgan faz transições de estudantes para vingança serial killer. Quando seus impulsos no sangue não podem ser ignorados por mais tempo, Dexter deve aprender a canalizar sua escuridão interna. Com o guia de seu pai, Harry adota um código projetado para ajudá -lo a encontrar e matar pessoas que merecem ser eliminadas da sociedade sem obter o radar das leis da lei. Este é um desafio particular para o Young Dexter quando o estágio forense começa no Departamento de Polícia de Miami.