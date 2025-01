Existe uma cena pós-créditos de Den of Thieves 2: Pantera?

Os fãs estão se perguntando se Covil dos Ladrões 2: Pantera tem uma cena pós-créditos ou créditos finais. Este thriller de ação e crime é uma sequência direta de Den of Thieves de 2018 e traz de volta Nicholas “Big Nick” O’Brien, de Gerard Butler.

Aqui estão todos os detalhes.

Pós-créditos de Den of Thieves 2: Pantera tem uma cena no final?

Den of Thieves 2: Pantera não tem créditos finais ou cena pós-créditos.

Hoje em dia, diversos filmes, como The Fall Guy e Road House, tiveram cenas finais ou pós-créditos. Portanto, não é surpresa que alguns fãs acreditassem que o Pantera também teria um.

Em Den of Thieves 2: Pantera, Big Nick de Butler embarca em uma aventura pela Europa enquanto tenta rastrear Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.), que está imerso no mundo criminoso dos ladrões de diamantes e da notória máfia Panther. Antecipando a maior bolsa de diamantes do mundo, ladrões de diamantes e a máfia Pantera planejam um assalto massivo.

Big Nick parece ter mudado de lado no que diz respeito à lei. Ele passou de policial a criminoso. Butler abordou essa mudança em uma entrevista com o direto. Ele atribuiu essa mudança à falta de apoio da polícia, ao divórcio de sua esposa e a uma vida sombria.

Em entrevista com tela, Christian Gudegast, o diretor do filme, revelou que a história do filme é baseada em assaltos da vida real, como o Antwerp Diamond Exchange de 2003. Gudegast acrescentou que o filme é inspirado em filmes como Gomorra, Suburra, Sexy Beast e Ronin. Além de dirigir, Gudegast também escreveu o filme e desenvolveu seus personagens ao lado de Paul Scheuring.

Butler e Jackson Jr. repetem seus papéis do primeiro filme. O novo elenco inclui Meadow Williams, Jordan Bridges, Evin Ahmad, Swen Temmel, Bob Jennings, Michael Bisping e Salvatore Esposito.

Além de estrelar, Butler também atua como produtor ao lado de Tucker Tooley, Alan Siegel, Mark Canton e O’Shea Jackson Jr.