Existe uma data de lançamento da inveja da segunda temporada da segunda ou Parte 2?

Curioso sobre quando Enviando a segunda temporada do episódio 12 pode ser lançado ou tem a série levado? Esta adorável comédia segue o amor de Vicky por quase 40 anos, levando a uma descoberta humorística. Os fãs estão ansiosos para saber se a história continuará ou se acabou oficialmente.

Aqui está o mais recente sobre o futuro da temporada da segunda temporada.

Não, não há uma segunda temporada de inveja, a data e a hora do lançamento do episódio 12.

Sendious Season 2 estreou em 5 de fevereiro de 2025, exclusivamente na Netflix, com um total de 11 episódios. A temporada concluiu sua narrativa de comédia de uma maneira satisfatória, e não há atualizações sobre um possível décimo segundo episódio.

No episódio final, intitulado “A Perfect Breakfast”, os espectadores são testemunhas de momentos significativos cheios de alegria e ansiedade. Matías e Mei compartilham uma conversa sincera, enquanto Vicky Lidia com dúvidas sobre se ele pode se abrir para Matías antes que seja tarde demais.

Haverá uma inveja da 2ª temporada 2 com mais episódios?

Não, não haverá uma segunda parte da segunda temporada sendiosa com episódios adicionais. A segunda temporada parece ter terminado com 11 episódios no total.

Esta série argentina de comédia-drama sobre a Netflix, dirigida por Gabriel Medina e escrita por Carolina Aguirre, é produzida por Adrián Suar. Siga Vicky, uma mulher de quase 40 anos que luta com a inveja de seus amigos enquanto enfrenta uma crise de meio -idade.

Enquanto ele embarca em uma viagem de amor e descoberta auto -disputada após um ruptura difícil, os episódios exploram seus desafios com ciúmes, amizades e fugas românticas. Vicky navega pelas complexidades da terapia, aplicações de compromissos e dinâmica familiar, enquanto envolve um triângulo amoroso complicado com Nicolás e Matías.

No final da segunda temporada, os fãs estão cheios de antecipação da possibilidade de invejar a terceira temporada. No entanto, a Netflix ainda não anunciou uma renovação. Dados os seguidores do programa, há uma especulação generalizada de que as estações adicionais podem estar no horizonte.

No entanto, isso dependerá de quão bem a segunda temporada funciona em termos de comprometimento e audiência do público. A Netflix normalmente avalia esses fatores antes de decidir sobre reformas.

Veja as estações da inveja 1 e 2 na Netflix, agora transmitindo.