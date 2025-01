Existe uma data de lançamento da segunda temporada da agência e será lançada?

A agência É uma série de thriller de espionagem que gira em torno de um agente disfarçado da CIA que é forçado a retornar à estação de Londres depois de abandonar sua vida secreta. Portanto, ele atravessa o amor de sua vida que leva a inúmeras reviravoltas. Após a conclusão da série recentemente, os fãs estão curiosos sobre se há a data de lançamento da segunda temporada da agência.

Aqui estão todas as informações sobre a data de lançamento da segunda temporada da agência que conhecemos até agora e todos os detalhes sobre quando for lançado.

A partir de agora, a data de lançamento da segunda temporada da agência não foi revelada, mas provavelmente será anunciada no futuro.

Como os fãs sabem, o programa foi renovado para uma segunda temporada em dezembro de 2024. A série recebeu críticas e espectadores positivos. Possui uma classificação IMDB de 7,4/10 e 68% no Rotten Tomatoes. Além disso, de acordo com Paramount PlusA agência se tornou a série de transmissão mais assistida na história do Showtime. Ele acabou obtendo 5,1 milhões de espectadores em todas as plataformas que levaram à sua renovação.

Chris McCarthy, o co-cimento da Global Paramount e Presidente/CEO da Showtime & MTV Entertainment Studios, abordou a renovação do programa. Ele disse: “O sucesso da agência é a prova de que nossa nova lista de Showtime está prestes a aumentar a Paramount+ para sua próxima fase de crescimento”.

Embora esteja confirmado que o programa implementa sua segunda parte, os fãs devem aguardar o anúncio oficial da data de lançamento.

Esse detalhe é baseado nas informações que temos no momento da redação deste artigo. A chegada fornecerá uma atualização depois que mais detalhes sobre a segunda temporada da agência forem revelados.

Onde será lançado a segunda temporada da agência?

A segunda temporada da agência estará no Paramount Plus com o Showtime.

Isso ocorre porque a primeira parte caiu no Paramount Plus com o Showtime. Então, a segunda temporada será lançada na mesma plataforma.

O elenco de estrelas da série apresenta Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith e muitos outros em papéis-chave.