Existe uma data de lançamento do episódio 11 da agência ou parte 2?

Existe uma atualização sobre o Data de lançamento para O episódio da agência 11Ou a série está concluída? A história segue um agente da CIA que retorna à estação de Londres, enfrentando desafios significativos levantados por ameaças existenciais para a nação e a comunidade global. Os fãs também estão ansiosos para saber se Parte 2 da agência com mais episódios está chegando.

Sem mais delongas, vamos explorar se a agência concluiu ou se mais episódios chegarão.

Não, não há data e hora de lançamento do episódio 11 da agência.

O programa estreou no Paramount+ com o Showtime em 29 de novembro de 2024. O drama misterioso do drama político mostra um total de dez episódios. No entanto, a temporada de estréia foi concluída com o episódio 10, indicando a conclusão de sua história.

No final da série, intitulada “Despesa por eventos”, Bosko enfrenta uma verdade dura e perde o controle da operação. Enquanto isso, Naomi recebe más notícias do Irã, e Felix é pego em alguns eventos que ocorrem. Além disso, observa -se que o marciano está em um lugar difícil, fazendo tratamento arriscado.

Haverá uma agência Parte 2 com mais episódios?

Não, não haverá agência da Parte 2 com episódios adicionais. Como mencionado acima, a primeira temporada foi concluída com o décimo episódio.

A série aprofunda a vida de um agente da CIA chamado Martian, que é chamado abruptamente para a estação de Londres, deixando para trás seu papel secreto. No entanto, seu passado retorna quando um amor antigo retorna inesperadamente sua vida. Como seu romance de reviver, Martian é dividido entre suas obrigações profissionais e seu verdadeiro eu. Esse conflito empurra um jogo arriscado de espionagem internacional, cheio de ameaças globais e mistério de alto risco.

Com a notável conclusão da primeira temporada, os espectadores ficam intrigados para aprender sobre o futuro do programa. No entanto, agora foi renovado para uma segunda temporada, o que aumenta a emoção dos fãs.

O elenco da série inclui Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterson, John Magaro, Alex Reznik, Richard Gere e muitos outros.

Enquanto isso, os espectadores podem acompanhar os dez episódios da primeira temporada da agência que são transmitidos no Paramount+ com o Showtime.