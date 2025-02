Existe uma data de lançamento do episódio 7 da Court of Gold Season 1 ou Part 2?

Os espectadores se perguntam se existe um Data e hora de lançamento para o Gold Court Season 1 Episódio 7ou a possibilidade de uma parte 2. A série finalmente foi lançada na Netflix, e os fãs ficam curiosos se podem esperar mais episódios. A trama explora a competição masculina de basquete nos bastidores, enquanto luta pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Isso é tudo o que você precisa saber se haverá episódios adicionais para a Court of Gold Season 1 ou se a série terá a Parte 2.

Não há data e hora do episódio 7 da primeira temporada da Tribunal de Ouro. Isso ocorre porque sua história foi concluída com seis episódios. Até agora, informações sobre episódios adicionais ou a possibilidade da Parte 2 não foram publicadas.

Dirigido por Jake Rogal, esta série fornece uma aparência autêntica e atrás da cena para os times de basquete masculino. Siga a equipe dos EUA, a França, a Sérvia e o Canadá enquanto competia pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

Com imagens exclusivas e narrativas pessoais, enfatiza a concorrência feroz entre equipes internacionais. Jogadores notáveis, incluindo Stephen Curry, Kevin Durant e talento emergente, Victor Wembanyama, aparecem com destaque em alinhamento.

A primeira temporada da quadra de ouro terminou?

Sim, o Tribunal de Ouro da primeira temporada acabou.

A série estreou e concluiu na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025. Além disso, possui apenas seis episódios, cada um com um tempo de execução que varia entre 38 e 47 minutos. Todos os episódios foram feitos à disposição simultaneamente, permitindo que os espectadores observem a série inteira. Classificado como uma minissérie, é improvável que a série seja renovada para a segunda temporada. Além disso, não houve um anúncio oficial dos criadores ou da Netflix em relação ao mesmo.

No episódio final, os espectadores testemunharam o triunfo da Sérvia quando a equipe garantiu a medalha de bronze. Com a medalha de ouro em jogo, a equipe dos EUA.

Onde ver episódios anteriores da corte de ouro da primeira temporada

Você pode ver a primeira temporada da Gold Court através da Netflix.

A Netflix é uma plataforma de transmissão baseada em assinatura que oferece uma variedade de filmes e séries de televisão originais e licenciados.

A sinopse da série diz:

“Vá atrás do local com os melhores candidatos a medalhas no basquete masculino enquanto luta pelo ouro e pela glória nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris”.