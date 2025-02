Existe uma data de lançamento do episódio 7 do Apple Vinagre ou Part 2?

Os espectadores se perguntam Se houver uma data de lançamento e hora do episódio 7 do Apple Apple Vinagre. A série dramática diz à viagem de uma mulher chamada Belle Gibson, que está lutando contra o câncer no cérebro. Ao promover sua aplicação para curar a doença, sua máscara cai lentamente contra seus fiéis seguidores. Com a série agora disponível para transmissão, os fãs estão curiosos para saber se há episódios adicionais alinhados.

Isso é tudo o que você precisa saber sobre se espera mais novos episódios de vinagre da Apple.

Não há data de lançamento e hora do episódio 7 do Apple Apple Vinagre.

Isso ocorre porque o programa possui apenas seis episódios no total e os anúncios foram feitos em uma parte 2 com episódios adicionais. A série também termina com um final chocante, que testemunha as mentiras de Belle em sua saúde finalmente expuseram, já que ele finalmente perde sua credibilidade e império comercial.

O vinagre de maçã terminou?

Sim, vinagre de maçã Acabou.

A série estreou com seus seis episódios em 6 de fevereiro de 2025. Além disso, não há planos adicionais para a série. Por outro lado, ainda não há atualização na segunda temporada do programa.

A Apple Vinagre mostra as lutas de Belle Gibson, uma mulher grávida que anuncia que sofre de câncer no cérebro. Logo, ela começa toda a aplicação da despensa e convence as pessoas a derrotar a doença comendo “todo”. Como resultado, as pessoas começam a se distanciar dos cuidados médicos para optar por um procedimento orgânico. Enquanto os negócios de Belle são bem -sucedidos, a verdade ligada ao seu passado ameaça virar as coisas.

O elenco de estrelas do programa apresenta Kaitlyn Dever, Alycia Debnam-Carey, Aisha Dee, Tilda Cobham-Hervey e muitos outros em papéis-chave.

Onde ver vinagre de maçã maçã episódios anteriores

Você pode ver o vinagre da Apple através da Netflix.

A Netflix é uma plataforma de transmissão global que fornece uma gama de conteúdo. Alguns dos programas populares em sua biblioteca incluem Stranger Things, Sacred Games, House of Cards e Orange Is the New Black. Além disso, os espectadores devem comprar uma assinatura de pagamento da Netflix para ver seu conteúdo favorito.

A sinopse oficial do vinagre de maçã diz:

“Duas jovens defendem bem -sendo remédios para curar doenças fatais, desvendando suas vidas, pois sem saber, você já sabe, elas enganam o mundo.“