Existe uma data de lançamento do meu episódio 7 da 1ª temporada de família ou parte 2?

Os espectadores se perguntam se existe um Minha família temporada 1 episódio 7 data de lançamento e hora E se houver uma parte 2. A série italiana segue um pai com doenças terminais, que faz todo o possível para preparar sua família para cuidar de seus dois filhos pequenos e velejar para a vida uma vez que ele for embora. Após a recente emissão do episódio 6 na Netflix, os fãs estão curiosos se houver mais episódios.

Aqui está tudo o que você precisa saber se minha temporada de família terá mais episódios ou se existe a possibilidade da Parte 2.

Não há data de lançamento e hora da minha família, temporada 1, episódio 7. Isso ocorre porque a série terminou, com o sexto episódio como o último. Além disso, não houve anúncios sobre o lançamento de episódios adicionais ou uma parte 2.

Criado por Filippo Gravino, esta série dramática italiana gira em torno de Fausto, um pai que foi diagnosticado com uma doença terminal. Tente preparar sua família para os próximos desafios de criar dois filhos pequenos em sua ausência. Enquanto a condição de Fausto piora, ele busca a ajuda de sua mãe, irmão e amigos íntimos. Incentiva -os a deixar suas disputas para trás das crianças.

A temporada da minha família terminou?

Sim, minha temporada de família acabou.

A série estreou em 19 de fevereiro de 2025. Apresentou um total de seis episódios lançados no mesmo dia. Eles tiveram um tempo de execução que passou de 41 para 51 minutos. A narrativa explora questões como dinâmica familiar, dor e efeitos duradouros do amor e da amizade.

No último episódio intitulado nossa vida, a trama segue a família enquanto eles saem de férias enquanto esperam pela decisão do juiz sob a custódia das crianças. Fausto também tenta chamar uma trégua com Sarah no episódio final.

Onde ver os episódios anteriores da minha temporada 1 da primeira temporada

Você pode ver a primeira temporada da minha família através da Netflix.

A Netflix é um serviço de transmissão baseado em assinatura, com a plataforma ganhando reconhecimento por cativar uma audiência de mais de 200 milhões por meio de suas várias ofertas. Disponível em mais de 190 países e 50 idiomas diferentes, serve uma ampla gama de gostos e preferências.

A sinopse da série diz:

“Um pai doente do terminal prepara sua família caótica para cuidar de seus dois filhos pequenos e enfrentar a vida sem ele, mas eles devem descansar as antigas disputas”.