Existe uma data de lançamento para a 2ª temporada de On Call e ela será lançada?

O criador de Law & Order, Dick Wolf, está preparando outro drama processual intitulado De plantão. Os fãs já estão animados Temporada 2 da próxima série. On Call segue as aventuras de um policial veterano que se junta a um novato. Eles respondem ao maior número possível de pedidos de socorro em Long Beach, Califórnia.

Aqui estão todas as informações sobre a data de lançamento da 2ª temporada de On Call que sabemos até agora, bem como todos os detalhes sobre quando será lançado.

On Call Season 2 não tem data oficial de lançamento, mas provavelmente será anunciada no futuro.

No momento em que este livro foi escrito, os criadores de On Call ainda não deram luz verde para uma segunda temporada do programa. No entanto, parece mais provável que a série seja renovada num futuro próximo. O produtor executivo Tim Walsh chegou a afirmar que a equipe está “esperançosa de ter uma segunda temporada”, de acordo com Os tempos econômicos. Além disso, considerando o histórico de Dick Wolf no gênero de drama policial, não deve ser surpresa que a segunda temporada de On Call receberá luz verde mais cedo ou mais tarde.

Considerando os projetos anteriores de Wolf, como Law & Order, Chicago PD, FBI e muito mais, a 2ª temporada pode estar disponível para transmissão já em 2026.

Onde será lançada a segunda temporada de On Call?

On Call Season 2 pode sair no Amazon Prime Video, um dos maiores serviços de streaming do mundo.

A sequência da temporada provavelmente será lançada no Amazon Prime Video, desde que uma edição de acompanhamento seja liberada. Isso ocorre porque o capítulo de estreia também estreou na referida plataforma de streaming. Além disso, Amazon MGM Studios é uma das produtoras por trás da última série de Wolf.