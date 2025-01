Existe uma data de lançamento para a 2ª temporada de Sakamoto Days e ela será lançada?

O tão esperado Dias Sakamoto Finalmente caiu. Vagamente baseado no mangá homônimo de Yuto Suzuki, o anime segue a jornada de um ex-assassino chamado Taro Sakamoto. O destino o força a sair da aposentadoria para proteger seus entes queridos. Isso dá início a uma jornada cheia de emoções, aventuras, reviravoltas. Com a estreia da série, os fãs ficam curiosos para saber se há Data de lançamento da 2ª temporada do Sakamoto Days.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre uma possível data de lançamento da 2ª temporada do Sakamoto Days e detalhes sobre quando ela será lançada.

Até agora, a data de lançamento da 2ª temporada de Sakamoto Days não foi revelada, mas é provável que seja anunciada no futuro.

No entanto, os fãs estão esperançosos em relação a uma segunda parcela do anime. A série recebeu críticas em sua maioria positivas de críticos e telespectadores. Parece que os fãs estão gostando da jornada envolvente do protagonista tentando proteger seus entes queridos contra seus inimigos. Porém, a decisão sobre uma possível parte 2 depende da audiência na plataforma de streaming. Portanto, os fãs terão que esperar por uma confirmação oficial dos fabricantes.

Onde sai a 2ª temporada de Sakamoto Days?

A 2ª temporada de Sakamoto Days pode ser lançada na Netflix.

Isso porque a primeira temporada chegou à Netflix. Portanto, se a 2ª temporada do Sakamoto Days acontecer, espera-se que seja lançado na mesma plataforma.

A série apresenta um elenco de vozes brilhantes de Nobunaga Shimazaki, Tomokazu Sugita, Ayane Sakura, Nao Toyama, Ryōta Suzuki, Hina Kino, Taku Yashiro e muitos outros.