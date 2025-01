Existe uma data de lançamento para a 4ª temporada de The Traitors e ela será lançada?

Com o lançamento da 3ª temporada, os espectadores estão ansiosos para saber se há um data de lançamento e tempo para Os traidores 4ª temporada. O reality show apresenta uma mistura de rostos conhecidos e cidadãos americanos que trabalharão juntos para resolver um mistério de assassinato. Entre eles, alguns seriam traidores que tentariam enganar e eliminar seus companheiros, garantindo que ficassem com o dinheiro para si. Os jogadores fiéis devem desvendar o mistério e encontrar traidores ao longo do jogo. Se um traidor chegar ao final do jogo, ele fica com todo o dinheiro e os jogadores leais saem de mãos vazias.

Aqui estão todas as informações sobre a data de lançamento da 4ª temporada de The Traitors e todos os detalhes sobre quando ela será lançada.

A 4ª temporada de Traidores não tem data oficial de lançamento, mas provavelmente será anunciada no futuro.

A 3ª temporada de The Traitors estreou em 9 de janeiro de 2025 no Peacock. Portanto, é muito cedo para determinar quando ocorrerá outra partida. Porém, os fãs não precisam se preocupar porque o serviço já encomendou as temporadas 4 e 5, segundo o Deadline. Isso aconteceu quando a série ganhou audiência e recepção significativas do público. Ela foi indicada quatro vezes ao Emmy e recentemente ganhou dois. Foi nas categorias: Programa de Competição de Realidade Extraordinária e Apresentador de Competição de Realidade ou Programa de Realidade Extraordinário (Alan Cumming).

Na maior parte, a série de cada parcela cai a cada ano. As duas últimas temporadas, incluindo a atual, foram carregadas em janeiro. Os fãs podem esperar que a 4ª temporada seja lançada em janeiro de 2026 se outro lançamento seguir uma estratégia semelhante. No entanto, ainda é necessária uma confirmação oficial da rede.

No entanto, ComingSoon irá mantê-lo informado se uma data de lançamento for anunciada.

Onde será a estreia da quarta temporada de The Traitors?

A quarta temporada de The Traitors deve ir ao ar no Peacock.

Assim como seus antecessores, a 4ª temporada chegará no mesmo serviço. Os fãs devem se certificar de que possuem um plano válido para assistir à série, pois a plataforma não oferece teste gratuito.