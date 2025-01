Existe uma data de lançamento para Den of Thieves 3 e ele será lançado?

Covil dos Ladrões 2: Pantera Finalmente chegou às telas. O drama de ação e suspense continua focado na nova jornada do xerife “Big Nick” O’Brien, que mergulha no mundo sombrio dos ladrões de diamantes. Seu único objetivo é localizar o famoso criminoso Donnie Wilson, que planeja um novo assalto na Europa. Com a Parte 2 à disposição do público, muitos ficam curiosos para saber se existe Data de lançamento do Den of Thieves 3.

Aqui estão todas as informações sobre a data de lançamento de Den of Thieves 3 que sabemos até agora e todos os detalhes sobre quando será lançado.

No momento, a data de lançamento de Den of Thieves 3 não foi revelada, mas provavelmente será anunciada no futuro.

No entanto, os fãs estão entusiasmados com uma possível terceira parcela da popular franquia. A primeira parte foi um grande sucesso comercial de bilheteria, arrecadando US$ 80,5 milhões contra um orçamento de US$ 30 milhões.

Os fãs ficaram fascinados com o enredo intrigante do filme, envolvendo uma perseguição de gato e rato entre um policial e um ladrão. Porém, uma terceira parte dependerá do sucesso da sequência. Portanto, o público terá que aguardar o anúncio oficial dos fabricantes.

Onde será lançado Den of Thieves 3?

Den of Thieves 3 pode chegar aos cinemas.

Isso porque as duas primeiras partes foram lançadas nos cinemas. Portanto, se Den of Thieves 3 acontecer, espera-se que chegue aos cinemas também.

O elenco de estrelas do filme inclui Gerard Butler, Evin Ahmad, O’Shea Jackson Jr., Salvatore Esposito e muitos outros.