Existe uma data de lançamento para o Ad Vitam 2 e ele será lançado?

Com o recente lançamento de Ad Vitam na Netflix, os fãs que gostaram do filme e de sua história de alto risco estão se perguntando se Para a vida 2 recebeu luz verde do streamer. Além disso, eles também querem saber se tem data de lançamento.

Aqui estão todas as informações sobre a data de lançamento do Ad Vitam 2 que conhecemos até agora, bem como todos os detalhes sobre quando será lançado.

Ad Vitam 2 não tem data oficial de lançamento, mas provavelmente será anunciado no futuro.

No momento em que este livro foi escrito, a Netflix não deu oficialmente luz verde ao Ad Vitam 2.

No entanto, os produtores pareciam ter sugerido uma sequência no final do filme. O final viu os ex-agentes do GIGN e o casal Franck e Leo se reunirem depois que este último foi capturado no início do filme. Leo também deu à luz uma menina. Franck e Leo expuseram então a corrupção do governo francês, que Franck começou a suspeitar de estar envolvido numa enorme conspiração que levou à morte do seu amigo e colega Nico. Eles logo retornaram à sua vida tranquila e feliz para criar o filho recém-nascido. O final parecia contente para os protagonistas principais. No entanto, também lhes causou graves consequências devido à sua exposição às atividades escandalosas do governo francês.

Essas graves consequências seriam exploradas em uma possível sequência, onde Franck e Leo poderiam se encontrar em perigo de outra conspiração e de novos inimigos.

Onde será lançado o Ad Vitam 2?

Ad Vitam 2 pode sair na Netflix.

Isso porque o primeiro filme chegou à plataforma.

Rodolphe Lauga dirigiu o filme, cujo roteiro co-escreveu com Guillaume Canet.

O elenco principal é composto por Canet, Alexis Manenti, Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot, Johan Heldenbergh e Etienne Guillou-Kervern. Os membros do elenco de apoio incluem Jamel Blissat, Maurice Chan e Laurent Millon.