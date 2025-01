Existe uma data de lançamento para o episódio 7 ou parte 2 de American Primeval?

Os fãs estão ansiosos para saber se haverá um data de lançamento para American Primeval Episódio 7 ou se houver um Parte 2 com mais episódios.. O programa estreou em 9 de janeiro de 2025 na Netflix. A série dramática de faroeste, criada por Mark L. Smith e dirigida por Peter Berg, rapidamente ganhou muitos seguidores.

Então, American Primeval terminou após seis episódios ou haverá um episódio 7? Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o mesmo.

Não, não haverá uma data de lançamento para o episódio 7 de American Primeval. A temporada de estreia encerrou sua sequência de 6 episódios.

Como a Netflix não compartilhou nenhum detalhe sobre um possível episódio 7, parece improvável que a série continue além de sua exibição atual. Se episódios adicionais tivessem sido planejados, a plataforma de streaming provavelmente teria anunciado o cronograma de lançamento antes da estreia da temporada em 9 de janeiro de 2025.

Embora tenha havido uma tendência de dividir as temporadas em duas partes, como com Invincible e Bridgerton, este não parece ser o caso com American Primeval. Até o momento, não houve confirmação de mais episódios ou temporadas.

Haverá American Primeval Parte 2 na Netflix?

Não, não existe American Primeval Parte 2 com mais episódios. A 1ª temporada terminou com seu sexto e último episódio em 9 de janeiro de 2025.

Abrangendo seis episódios, esta série limitada se passa no oeste americano em 1857. Ela investiga os desafios que as pessoas enfrentaram durante esta época, destacando conflitos dentro das comunidades, tensões culturais e lutas religiosas. Além disso, examina como a violência, o medo e a perda da inocência moldaram a vida daqueles que viveram durante este período turbulento.

Taylor Kitsch estrela como Isaac, Betty Gilpin como Sara Rowell e Kim Coates assume o papel de Brigham Young em American Primeval. Os outros membros do elenco incluem Jai Courtney, Shea Whigham e outros.