Existe uma data de lançamento para o streaming de The Brutalist e ele será lançado?

O brutalista apareceu nos cinemas dos Estados Unidos no mês passado. Isso levou os fãs a se perguntarem quando o filme estreará no streaming e se a data de lançamento do filme foi confirmada.

Aqui estão todas as informações que temos sobre a possível data de lançamento em streaming de The Brutalist.

A data de lançamento do streaming Brutalist pode chegar em abril de 2025.

Isso ocorre porque a A24, que distribuiu o filme nos Estados Unidos, normalmente lança seus filmes em plataformas de streaming quatro a cinco meses após seu lançamento. Por exemplo, Guerra Civil de Alex Garland, que chegou aos cinemas em abril de 2024, chegou ao streaming em setembro de 2024.

Portanto, se The Brutalist seguir um padrão de lançamento semelhante, a janela de lançamento de abril mencionada acima será ainda mais provável. No entanto, uma data oficial de lançamento em streaming ainda não foi confirmada.

A história acompanha László Tóth, um arquiteto que viaja para a América e reencontra sua esposa Erszebet, de quem se separou durante a guerra. Tóth se instala na Pensilvânia, onde conhece Harrison Lee Van Buren, que reconhece suas brilhantes habilidades arquitetônicas. Infelizmente para Thoth, ele se vê envolvido em uma complexa teia de legado e poder.

De onde vem o brutalista?

Espera-se que The Brutalist seja lançado na HBO Max.

Isso ocorre porque A24 e Max (anteriormente HBO Max) supostamente chegaram a um acordo de streaming em dezembro de 2023, segundo o qual seus filmes chegarão à plataforma após seu lançamento nos cinemas.

Adrien Brody lidera o filme no papel principal de László Tóth. Os membros do elenco de apoio incluem Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird e vários outros. O diretor Brady Corbet co-escreveu o roteiro com Mona Fastvold.