Existe uma data de lançamento para Wolf Man Streaming e ele será lançado?

lobisomem Ele será lançado nos cinemas nos próximos dias. Como tal, os fãs estão se perguntando quando o filme será lançado. transmissão e se um data de lançamento porque isso foi estabelecido. Este thriller de terror vem de Leigh Whannell, mais conhecido por ser um dos criadores da icônica franquia de terror Saw. Este filme também é uma reinicialização de The Wolfman, de 1941, estrelado por Lon Chaney Jr.

Aqui estão todas as informações sobre a data de lançamento do streaming de Wolf Man que sabemos até agora e todos os detalhes sobre quando será lançado.

A data de lançamento do streaming de Wolf Man pode chegar entre março e abril de 2025.

Isso se deve ao padrão de lançamento seguido por diversos filmes da Universal Pictures (distribuidora de Wolf Man) nos últimos anos. Por exemplo, Monkey Man, de Dev Patel, que chegou aos cinemas em abril de 2024, tornou-se disponível para streaming em junho de 2024. Além disso, The Fall Guy, de Ryan Gosling, que chegou aos cinemas em maio de 2024, chegou ao OTT em agosto de 2024.

Portanto, se Wolf Man seguir um padrão semelhante, sua data de lançamento entre março e abril de 2025 é ainda mais provável.

Esta data é uma estimativa com base nas informações que temos no momento da redação deste artigo.

De onde vem o Homem Lobo?

Espera-se que Wolf Man seja lançado no Peacock.

Isso ocorre porque a Universal Pictures distribui o filme nos Estados Unidos. A Universal Pictures é propriedade da NBCUniversal, que também possui a Peacock.

No entanto, no momento da redação deste artigo, os detalhes oficiais de streaming do filme não foram confirmados.

Leigh Whannell dirigiu o filme e contribuiu para o roteiro com Corbett Tuck. Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast e Milo Cawthorne completam o elenco do filme. Jason Blum da Blumhouse Productions é o produtor do filme.