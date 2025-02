Existe uma eficiência orçamentária, Kemenpanrb aplica um padrão de trabalho flexível

Yakarta, vivo – O Ministério da Reforma Administrativa e Reforma Burocrática (PANRB) fez um padrão de serviço flexível de padrões de trabalho flexíveis (FWA). Este ajuste de trabalho está alinhado com a eficiência do orçamento do governo.

Leia também: Eficiência orçamentária, Sri Mulyani queimando as despesas do governo

O ministro de Panrb, Rini Widyantini, disse que, embora o Ministério de Panrb tenha feito ajustes nos padrões de trabalho, tinha certeza de que não reduziria a qualidade dos serviços comunitários.

“A implementação dos ajustes da FWA não reduz a qualidade dos serviços prestados pelo Ministério de PanRB para a comunidade. Ajuste dos padrões oficiais de emprego realizados para cercar a dinâmica da implementação das tarefas atuais e uma delas também suporta a instrução da instrução Presidencial nº 1/2025 “, disse Rini em seu comunicado citado na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2024.

Leia também: O orçamento está podado, Sri Mulyani garante que não há demissões de funcionários não nivelados em ministérios e instituições afetadas

 Ministro da Reforma Administrativa e Reforma Burocrática, Rini Widyantini

A implementação dos padrões oficiais de trabalho da FWA foi regulada no Regulamento Presidencial (Express) nº 21/2023 em dias úteis e horas de trabalho de agências governamentais e funcionários da ASN, especialmente no artigo 8. O regulamento permite a implementação de deveres oficiais nos forma de flexibilidade de localização e flexibilidade do tempo.

Leia também: Palácio chamando o orçamento regional principal está cheio do Ministério do Interior

A implementação é apresentada ao consultor de pessoal (PPK) ou à liderança das agências governamentais centrais e locais, responsáveis ​​por estabelecer os tipos de trabalho e funcionários que podem aplicar essa flexibilidade de acordo com as necessidades da organização.

As disposições sobre flexibilidade do trabalho também foram incluídas nos regulamentos governamentais (PP) nº 94/2021 sobre a disciplina de funcionários públicos (PNS), que na explicação do artigo 4 f estabelece que a obrigação de vir trabalhar e obedecer ao As disposições do horário de trabalho podem ser realizadas em acordos flexíveis em termos de tempo e localização do trabalho.

Anteriormente, a FWA também havia sido realizada pelo Ministério de Panrb após o Pandemi Covid-19, que regula os funcionários da unidade do Ministério do Trabalho do PANRB que pode funcionar (localização flexível) da casa/outros lugares determinados com um limite máximo de 30 % de 30 % de 30 % de 30 % de 30 % do total de funcionários da unidade de trabalho.

Em seguida, a flexibilidade do tempo que regula os funcionários pode começar a trabalhar até as 09:00 WIB, com a obrigação de substituir o tempo de trabalho proporcionalmente ao voltar para casa, um máximo de 8 vezes por mês.

Rini disse que atualmente o Ministério da PANRB também ajusta o contrato de acordo com a dinâmica existente, incluindo a configuração flexível de um dia por semana.

“Cada agência governamental central e local pode aplicar acordos da FWA de acordo com suas características e necessidades, de acordo com a política de eficiência orçamentária implementada pelo governo. Em cada ministério, certamente tem suas próprias características, por exemplo, o Ministério das Obras Públicas e O Ministério da Saúde, é claro, deve organizar o máximo possível, mesmo na agência de pessoal estadual, suas funções relacionadas aos serviços técnicos do pessoal da ASN também devem ser regulamentados de acordo com as características de seus serviços “, disse.

Também é enfatizado que existem dois princípios principais que devem ser mantidos durante a aplicação da FWA, a saber, o objetivo de desempenho permanece de acordo com o planejamento organizacional.

Além disso, os serviços comunitários e as partes interessadas permanecem ótimas, sem interrupção ou diminuição da qualidade. Com a aplicação adequada da FWA, a produtividade do ASN deve aumentar, a eficiência orçamentária é mais ideal e os serviços públicos continuam a executar o Prime.