Existem ativos não registrados no LHKPN, KPK convoca imediatamente o chefe do BPJN, Dedy Mandarsyah

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) realizou o processo de análise do Relatório de Riqueza dos Funcionários do Estado (LHKPN), ao Chefe do Centro Nacional de Implementação Rodoviária de Kalimantan Ocidental (BPJN Kalbar), Dedy Mandarsyah. Como resultado, vários bens de Dedy não foram declarados.

Leia também: A resposta do TMII aos comerciantes que supostamente foram atacados por seguranças porque entraram sem pagar as passagens

“Informamos (LHKPN), foi analisado que alguns bens não foram reportados. Estamos agora entrando no processo de exame”, disse o Deputado da Comissão de Erradicação da Corrupção para Prevenção e Monitoramento, Pahala Nainggolan, quando confirmado na quinta-feira, 2 de janeiro. 2025.

 Adjunto do KPK para Prevenção e Monitoramento, Pahala Nainggolan

Leia também: Os comerciantes afirmam que foram perseguidos pela segurança TMII, eis o porquê

Ele disse que Dedy Mandarsyah seria solicitado a esclarecer em breve. O objetivo é prestar esclarecimentos sobre bens não declarados.

“Sim, esclareceremos isso mais tarde e buscaremos dados adicionais”, disse Pahala.

Leia também: Comissão de Erradicação da Corrupção confisca dezenas de terrenos e edifícios no valor de 1,2 biliões de IDR em caso de corrupção ASDP

Mesmo assim, Pahala ainda não sabe quando convocarão Dedy para pedir esclarecimentos. Ele apenas disse que ligaria para Dedy imediatamente.

“Ainda não está agendado (esclarecimento). Em breve”, disse ele.

Anteriormente, o Presidente da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK), Nawawi Pomolango, disse que convocaria imediatamente o Chefe do Centro Nacional de Implementação Rodoviária de Kalimantan Ocidental (BPJN Kalbar), Dedy Mandarsyah, a respeito do Relatório de Ativos do Administrador do Estado (LHKPN ).

Convocar Dedy Mandarsyah para esclarecer o LHKPN que ainda está sob revisão pelo Deputado para Prevenção e Monitoramento da Comissão de Erradicação da Corrupção.

“Acabei de receber isto de meus amigos, há um esclarecimento sobre o LHKPN em questão”, disse Nawawi Pomolang aos repórteres, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

Nawawi disse que normalmente se o processo de revisão do LHKPN for concluído, dois ou três dias depois eles ligarão para Dedy para lhe dar esclarecimentos.

“Normalmente é rápido, no máximo 2 a 3 dias. Normalmente é necessário esclarecimento”, disse Nawawi.

No entanto, todas as decisões ainda aguardam os resultados da revisão do Diretor Adjunto de Prevenção e Monitoramento do Comitê de Erradicação da Corrupção.

“Dependendo se há algo para confirmar, eles vão ligar”, disse ele.

Dedy Mandarsyah está atualmente emergindo em público após o suposto caso de abuso cometido por Fadilah, aliás Datuk, contra um estudante de internato chamado Luthfi. O abuso foi supostamente o resultado de um protesto da filha de Dedy, Lady, uma estudante da Universidade Sriwijaya em Palembang, em relação ao programa de piquetes preparado por Luthfi.

Sabe-se que Dedy Mandarsyah, que é funcionário público, deve reportar seus bens ao LHKPN KPK.

Com base no Relatório de Riqueza dos Administradores Estaduais (LHKPN) da KPK, Dedy relatou pela última vez em 14 de março de 2024.

No relatório LHKPN KPK, o pai de Lady Aurélia tem ativos totais de Rp 9,42 bilhões. Entretanto, os detalhes dos activos consistem em propriedades sob a forma de 3 lotes de terreno e edifícios espalhados pelo sul de Jacarta, com um valor total de 750 milhões de IDR.

Dedy Mandarsyah também é proprietário de um carro Honda CR-V 2019 no valor de IDR 450 milhões e outros bens móveis no valor de IDR 830 milhões.

No relatório, também havia títulos no valor de IDR 670,7 milhões, além de caixa e equivalentes de caixa no valor de IDR 6,72 bilhões. Foi registrado que ele não tinha dívidas, portanto o patrimônio total do pai da estudante de medicina Dona Aurélia chegou a IDR 9,42 bilhões.