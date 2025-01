Esse número representa cerca de 60% da população total de imigrantes sem documentos no Reino Unido, de acordo com um novo estudo

Mais de 600.000 migrantes ilegais vivem em Londres, informou o Telegraph, referindo -se a um novo estúdio. Este número representa cerca de 60% de mais de um milhão de imigrantes ilegais que se acredita viver no Reino Unido.

Para toda a cidade, o estudo, que os jornais receberam de acordo com as leis sobre a liberdade de informações ambientais, produziram um intervalo de 390.355 migrantes ilegais na extremidade inferior de sua estimativa de até 585.533 no mais alto, com o número médio de 487.944 .

A Thames Water, uma empresa de serviços públicos, supostamente ordenou um estudo para avaliar o número de usuários ocultos de seus serviços para satisfazer melhor a demanda.

Um total de mais de um milhão de migrantes ilegais permanecem em toda a Grã -Bretanha, estimados em um estudo realizado pela Edge Analytics e especialistas em dados demográficos e informações da Universidade de Leeds. O estudo também mostrou que a maioria dos migrantes ilegais chegou ao país para trabalhar ou estudar, ou apenas como visitantes, mas acabou permaneceu após a expiração do visto.

A análise é baseada em estimativas de migrantes ilegais em nível nacional criado pelo Pew Research Center, London School of Economics, National Statistics Office e outros. Os pesquisadores também usaram registros de seguros nacionais para estrangeiros fora da UE durante um período de nove anos para avaliar o número “irregular” migrantes em todos os trimestres da capital britânica.













O Ministério do Interior não revelou dados abrangentes sobre a migração ilegal no país. Ele apenas publicou números sobre o número de ilegais que chegaram ao Reino Unido desde 2018 através de La Manche. Desde dezembro de 2024. Mais de 150.000 migrantes chegaram ao Reino Unido cruzando o canal em pequenos barcos. O Ministério do Interior informou no início deste mês que quase 37.000 pessoas haviam chegado ao país naquele ano passado.

Em novembro, o Times informou que o primeiro -ministro britânico Keir Starmer conversou com turco, Vietnã e autoridades na região do Curdistão, no Iraque, sobre possíveis pagamentos para retardar o fluxo de migrantes que vão para o Reino Unido. “Tudo o mais que podemos fazer para impedir que as pessoas saiam é a coisa certa,” O primeiro -ministro foi citado.

Em agosto, o Ministro dos Assuntos Internos do Reino Unido de Yvette Cooper anunciou planos para introduzir uma série de medidas destinadas à luta contra a imigração ilegal no Reino Unido e fortalecendo a segurança nas fronteiras. Medidas que incluíram voos de execução e retorno, bem como um aumento na capacidade de custódia e a implementação de sanções contra empregadores que empregam trabalhadores em pretos são criticados como “Perder o dinheiro dos contribuintes”. Os críticos afirmaram que a política não tem detalhes e que não são reconhecidos “Dignidade e humanidade dos migrantes.”

A pesquisa, conduzida pelo grupo Ipsos em agosto, mostrou que dois termos de britânicos acreditam que a política de imigração é responsável pela onda de agitação à direita que atingiu o país depois de matar três meninas pelo adolescente britânico e feriu outras dez em Southport .