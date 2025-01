Existem muitos casos de HMPV, quais são os perigos da infecção e dos sintomas?

VIVA – O público está mais uma vez entusiasmado com a doença do metapneumovírus humano (HMPV) que se está a espalhar na China. O medo do público de uma epidemia como a COVID-19 não pode ser negado.

O Ministério da Saúde através do seu porta-voz, Drg. Widyawati, MKM confirmou que até o momento não houve relatos de casos de HMPV na Indonésia.

Então, o que é o HMPV? Lançando a página clevelandclinic.orgO HMPV é um vírus que frequentemente causa sintomas semelhantes aos da gripe. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.



Este vírus frequentemente causa infecções do trato respiratório superior, mas às vezes pode causar infecções do trato respiratório inferior, como pneumonia, ataques de asma ou agravamento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Sabe-se que o HMPV causa com mais frequência sintomas semelhantes aos do resfriado comum, mas algumas pessoas podem sofrer doenças graves se expostas a esse vírus.

Especialmente aqueles que estão infectados com o vírus HMPV pela primeira vez, por isso as crianças correm maior risco de gravidade.

Além disso, pessoas com mais de 65 anos e pessoas com problemas respiratórios ou com sistema imunológico fraco também correm risco de doenças graves se expostas a este vírus.

Quando se trata de HMPV, existem vários sintomas que os pais devem observar.

Alguns sintomas do metapneumovírus incluem tosse, febre, coriza ou nariz entupido, dor de garganta, respiração ofegante, dificuldade em respirar ou dispneia e erupção cutânea.

A própria transmissão do HMPV também é semelhante à transmissão do COVID-19.

O HMPV é transmitido através do contato direto com alguém infectado pelo vírus ou pelo toque em objetos contaminados com o vírus, por exemplo, tossir e espirrar, apertar a mão, abraçar ou beijar, tocar em superfícies ou objetos como telefones, maçanetas, teclados ou brinquedos que estão contaminados com o vírus.

Diagnóstico de metapneumovírus

Os prestadores de cuidados de saúde geralmente diagnosticam o HMPV com base nos seus sintomas e histórico médico. Eles podem usar um cotonete macio para coletar uma amostra do nariz ou da garganta.

O laboratório testará então a amostra quanto à presença de vírus e outras infecções.

Lembre-se de que você provavelmente não fará o teste de hMPV, a menos que apresente sintomas graves.

Às vezes, seu médico também pode fazer uma broncoscopia ou radiografia de tórax para procurar alterações nas vias aéreas dos pulmões.