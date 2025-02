Existem veículos para centenas de milhões de rúpias no IIM 2025, mas não carros

VIVA -O Salão Internacional da Indonésia, ou a exposição IIMS 2025, são animados por uma série de marcas de veículos, como quatro rodas e duas rodas. Mas, a partir disso, existem alguns veículos que não têm rodas.

Os veículos se referiam a barcos, cruzeiros ou iates, barcos rápidos ou Jetski, caiaque, também conhecidos como pequenos barcos que são montados sem usar o motor em exibição de stuais marítimos (CMSI) indonésios.

 Jetski Kawasaki no IIMS 2025 Foto: Doca. Reunião de navegação indonésia

Todo o transporte de água é apresentado para promover a conscientização e o interesse do público no estilo de vida do navio recreativo e incentivar o surgimento da comunidade marítima, que é o Programa de Reunião de Barcos da Indonésia (IBG).

“Temos três objetivos principais, a cultura marítima, para facilitar o crescimento da indústria do turismo marinho e contribuir e defender sua declaração, no sábado, 15 de fevereiro de 2025.

Além de fornecer mais conhecimento relacionado ao mundo marítimo ou às águas no mar, lagos ou rios, os visitantes da exposição também podem comprar unidades ou cooperar de várias maneiras.

Através do programa, ele apresenta 7 participantes de vários campos, a saber, Bajau Indo, Barakuda Marine, J7 Outdoor, Kawasaki Indonesia, MDA, Suzuki Marine e Yamaha Waverunner.

Todos os produtos que eles mostram são exibidos em Jiexpo Kemayoran, precisamente na sala de prefunção interior e externa, variando de Jetski, fazendo docas flutuantes, máquinas exteriores para navios, Geths e seguros.

“Portanto, não é apenas uma terra automotiva encontrada no IIMS 2025, mas também existe. Sabemos que a Indonésia é bastante extensa com sua costa ou ilhas, para que isso se torne uma indústria promissora”, disse ele.

Quando se refere à ferramenta de transporte de água que eles oferecem pelo menor preço, é como o vendido por RP6-7 milhões. Segundo Nino, neste momento, os entusiastas gostam de mostrar um aumento porque é um estilo de vida.

“Como inicialmente usado apenas para fins de pesca, mas agora é uma viagem em várias atrações turísticas e nos varejistas eles podem comprá -lo”, disse ele.

Como o que é oferecido durante a exposição, ela pesa apenas 30-40 kg, portanto a colocação geralmente é muito flexível no teto de um carro com um rack de teto e também está disponível para que possa ser montado para que possa entrar no tronco de porta -malas.

“Se para Jetski o preço começar com Rp. 290 milhões e puder ser comprado no comércio de varejo, também fornecemos um programa de aluguel de estacionamento”, continuou ele.