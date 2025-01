Explicação da amizade e Hailee Steinfeld de Taylor Swift

Taylor Swift e Hailee Steinfeld Eles foram vistos recentemente no Arrowhead Stadium, apoiando seus respectivos namorados, Travis Kelce e Josh Allen, durante o jogo do campeonato da AFC entre o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Com o aparecimento da dupla como apoiadores da equipe adversária, muitos se perguntam se Swift e Steinfeld continuarão sendo amigos em 2025.

Taylor Swift e Hailee Steinfeld são amigos?

A amizade de Taylor Swift e Hailee Steinfeld começaram uma década atrás. Swift e Steinfeld viajaram juntos para Paris em janeiro de 2013 e a Internet explodiu para a possibilidade de futuras colaborações. Mais tarde, Steinfeld apareceu no videoclipe Swift “Bad Blood” de 2015, apresentando o círculo bilionário pop nas proximidades, incluindo Selena Gomez e Gigi Hadid.

Dois meses após a estréia de “Bad Blood”, Steinfeld também se juntou ao tão perigo do mundo de Swift em 1989. Depois de ser visto juntos por anos, disse o cantor de “a maioria das meninas” Dezessete Em 2016, ela e Swift não se juntam com tanta frequência quanto as pessoas acreditam.

“Acho que as pessoas pensam que passamos muito mais tempo juntos do que realmente fomos! Ela é incrível, no entanto ”, disse Steinfeld. De 2016 a 2019, segundo relatos, Swift e Steinfeld raramente eram vistos publicamente, o que fez os fãs se perguntarem se o ‘esquadrão’ de Swift sofreu algumas mudanças significativas.

Mas Steinfeld desacreditaram rumores de ressentimento em 2019 quando, durante uma interação com Entretenimento esta noiteEle falou sobre conhecer o cantor de “Amante” na festa de aniversário de Gigi Hadid e ter a oportunidade de “alcançar”. Ela disse: “Nossa agenda nos leva ao redor do mundo e de volta, e às vezes os meses passam sem nos ver. Mas foi maravilhoso recuperar o atraso. Estou muito preparado para esta nova era.

Desde então, a dupla continuou a se apoiar sutil. Em novembro de 2024, Steinfeld prometeu a Josh Allen. Ela anunciou as notícias felizes em um post do Instagram que Swift gostava, o que fez os fãs acreditarem que a dupla ainda se dá bem.

Em janeiro de 2025, Steinfeld e Swift estavam no mesmo estádio apoiando seus namorados jogando em equipes opostas em 26 de janeiro. Os fãs ficaram surpresos ao ver a falta de interação da dupla durante o jogo. No entanto, alguns especulam que a abordagem da câmera poderia ter sido mais swift, então a presença de Steinfeld pode ter passado despercebido.