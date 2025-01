Explicação da relação entre Bad Bunny e Adam Sandler

Rapper porto-riquenho coelho mau Recentemente ele concedeu uma entrevista onde falou sobre seu novo álbum DMTF, seus projetos cinematográficos e também sua amizade com Adam Sandler. Isso despertou curiosidade entre os fãs de Sandler e Bad Bunny que querem saber mais sobre o relacionamento do rapper com Sandler.

Então Bad Bunny e Adam Sandler têm conexões familiares? Aqui está tudo o que os fãs precisam saber.

Não, Bad Bunny e Adam Sandler não são parentes.

No entanto, o rapper parece ter formado uma forte amizade com o ator Happy Gilmore, com quem estrela sua sequência. Em uma entrevista recente com pedra rolanteQuando questionada sobre seu relacionamento com o comediante, Bunny chamou carinhosamente Sandler de “tio”. Ele então mostrou ao entrevistador uma mensagem de texto onde a estrela de Happy Gilmore 2 estava listada sob o nome de “Tio Sandler”. “Ele é super legal”, acrescentou Bad Bunny.

O músico voltou a abordar essa amizade em uma aparição no The Tonight Show com Jimmy Fallon. Aqui, ele descreveu o trabalho com Sandler em Happy Gilmore 2 como uma das “melhores experiências” que teve e disse que Sandler foi “muito legal” e “muito engraçado”.

Em dezembro de 2024, Bad Bunny compartilhou uma série de fotos no Instagramintitulado “Dezembro”. Uma dessas fotos era uma selfie dele e de Sandler.

Bad Bunny revelou em sua entrevista à Rolling Stone que havia filmado Happy Gilmore 2 e Caught Stealing, de Darren Aronofsky, consecutivamente. Ele filmou o último projeto por uma semana e ficou 40 dias no set do primeiro.

Ele também falou sobre mudar seu foco para uma carreira de ator no futuro, mas também mencionou que continuaria fazendo música. Ele também revelou que sua mãe ficou encantada quando ele a contou sobre seus projetos de atuação, acrescentando que ela “sempre imaginou” que ele seria ator.

Além disso, o rapper também manifestou o desejo de voltar à WWE, onde apareceu em 2021. “Quero fazer isso mais uma vez. “Quero colocar minha vida em risco no ringue”, disse ele.