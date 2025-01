Explicação do final da 2ª temporada de Castlevania: Nocturne: E quanto a Richter, Annette e Alucard?

Os espectadores estão curiosos para saber se noite Castlevania A 2ª temporada apresenta um final trágico ou feliz para seus amados personagens. Nesta temporada, Richter é acompanhado pelo filho de Drácula, Alucard. Juntos, eles decidem enfrentar a crescente legião de Erzsebet. Então, se você está procurando spoilers da 2ª temporada de Castlevania Nocturne, você veio ao lugar certo.

Aqui estão detalhes sobre a conclusão da segunda parcela.

O que acontece no final da 2ª temporada de Castlevania: Nocturne?

A 2ª temporada de Nocturne apresenta Annette solicitando que a criatura noturna, Edouard, venha para sua colônia em Saint-Domingue. Ela acredita que sua sociedade demonstrará aceitação e amor por ele, acolhendo-o como um guardião.

Ele é incentivado por seu avô, Juste e Alucard, que acreditam que o amor irá curá-lo completamente. Richter também une forças com Annette, levando a conexão deles em uma nova direção. Por outro lado, Alucard quer continuar a proteger a Europa e Juste com a sua magia aspira a ser o mentor de María. Por outro lado, Olrox se volta contra o exército de Drolta. Vendo o ferimento mortal de Mizrak, ele não pôde deixar de decidir transformá-lo em um vampiro. Isso solidificou a confiança de Mizrak de que a humanidade e o amor ainda estão acordados nele.

Richter e Annette acabam juntos em Castlevania: Nocturne Season 2?

Sim, Richter e Annette acabam juntos na segunda temporada de Castlevania: Nocturne.

Nos momentos finais, Annette luta contra a fera e a prende na vida após a morte de Sekmet. Depois disso, ele corre em direção ao portal, mas enfrenta alguns problemas. No entanto, seus ancestrais vêm em seu auxílio e tentam mandá-la para casa. No entanto, é o amor de Richter que faz a última tentativa de torná-lo realidade. Gratos por verem a esposa retornar, no final, Annette e Richter, agora como casal junto com Edouard, vão para sua sociedade, levando seu amor para uma nova aventura.

O que Alucard decide fazer no final da 2ª temporada de Castlevania: Nocturne?

Alucard decide proteger a Europa no final da 2ª temporada de Castlevania: Nocturne.

Depois de convencer Edouard a ir com Annette e ser o guardião do seu povo, Alucard decide por si mesmo. Ele acredita que os humanos, que lutaram contra os vampiros, serviram de grande inspiração para os dhampirs. Com esta motivação decidiu cuidar da Europa.