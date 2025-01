Explicação do final da ação: quem morre? Chuck ou Barão?

A mais recente comédia de ação da Netflix De volta à ação agora está transmitindo e se tornou um dos tópicos de discussão mais quentes da Internet devido ao seu fim do turno. O filme acompanha a jornada de Matt (Jamie Foxx) e Emily (Cameron Diaz), dois ex-agentes da CIA. À medida que as coisas esquentam, seus filhos são sequestrados. Como tal, as perguntas mais frequentes decorrentes do final de Back in Action dizem respeito aos filhos de Matt e Emily, bem como seu treinador, Chuck (Kyle Chandler). Então, o que acontece com os personagens do filme dirigido por Seth Gordon?

Aqui estão as respostas para todas as suas perguntas sobre o final de Back in Action.

O que acontece com os filhos de Matt e Emily no final de Back in Action?

À medida que Back in Action se aproxima do fim, Matt e Emily conseguem salvar seus filhos das garras de Chuck.

Após se envolver em uma briga de bar, as travessuras do casal vão parar na internet, sabotando o disfarce. Como tal, seu treinador do passado, Chuck, aparece em sua porta para verificar a dupla, bem como questioná-los sobre a localização de uma chave inestimável de sua missão anterior. No entanto, a casa de Matt e Emily é atacada logo depois e acaba ceifando a vida de Chuck. Ou é isso que é mostrado durante a sequência de ação.

No entanto, logo é revelado que Chuck está realmente vivo e orquestrou todo o desastre para obter a chave. Ele também divulga que Baron (Andrew Scott) só entrou em cena para rastrear um agente ameaçado. Depois que o casal descobre suas verdadeiras intenções, Chuck sequestra os filhos de Matt e Emily. Para recuperá-los, eles rastreiam o agente da CIA que se tornou vilão até Londres.

No final de Back in Action, Matt e Emily superaram Chuck com sucesso, permitindo-lhes libertar seus filhos.

Chuck morre em Back in Action?

Não está claro se Chuck sobreviverá ou não quando o filme terminar.

Nos momentos finais de Back in Action, Chuck acaba colidindo com a Barreira do Tâmisa, causando uma explosão. Como tal, Emily e Matt voltam para casa, acreditando que o homem traiçoeiro está morto. Porém, o final do filme revela que seu corpo nunca foi encontrado.

Isso sugere que Chuck, por mais inteligente que seja, pode ter escapado do acidente de alguma forma. Além disso, Baron revela que pretende recrutar o pai de Emily, que é referenciado pela primeira vez no filme, para uma nova missão.

Ao que parece, o diretor Seth Gordon lançou com sucesso as bases para uma possível sequência. Embora a Netflix ainda não tenha sancionado oficialmente Back in Action 2, a dinâmica atual sugere claramente uma edição de acompanhamento.