Explicação do final da presença: Quem é o Fantasma?

Você está procurando ansiosamente pelo Fim da presença? Dirigido por Steven Soderbergh e escrito por David Koepp, Presença é um emocionante thriller sobrenatural que deixou o público surpreso com sua conclusão chocante. O filme acompanha as experiências perturbadoras de uma família em sua casa no subúrbio. À medida que a história se desenrola, os espectadores ficam desesperados para descobrir quem é o fantasma em Presença e como a assombração se conecta ao clímax arrepiante do filme.

Aqui estão todos os detalhes, incluindo quem é o fantasma na Presença e seu final é explicado.

O que acontece no final da Presença?

O final do filme gira em torno de Chloe, que faz amizade com o amigo de seu irmão Tyler, Ryan. A conexão aparentemente inocente deles fica sombria quando Ryan revela seu lado sinistro. A princípio, o fantasma intervém para proteger Chloe, derrubando um suco de laranja fortificado que Ryan preparou para ela. Apesar disso, Chloe não sabe das verdadeiras intenções de Ryan e o convida enquanto seus pais estão fora.

Ryan elabora um plano para matar Tyler primeiro, drogando-o, deixando Chloe vulnerável. Assim que Tyler desmaia, Ryan revela sua horrível verdade para Chloe. Ele aceitou ter assassinado a amiga de Chloe, Nadia, e outra garota da vizinhança, e agora Chloe é seu próximo alvo. No entanto, antes que Ryan possa machucá-lo, o fantasma age novamente e acorda Tyler bem a tempo.

Tyler corre escada acima e confronta Ryan. Ele então agarrou-o e jogou-se junto com Ryan pela janela, finalmente salvando Chloe. Tyler e Ryan morrem no outono, deixando Chloe viva, mas traumatizada.

Quem é o fantasma presente?

Em uma reviravolta chocante, Tyler é revelado como o fantasma da Presença.

As cenas finais do filme mostram a família se preparando para sair de casa. A mãe de Chloe, Rebecca, nota o reflexo de Tyler em um espelho antigo, um espelho com propriedades sobrenaturais que lhe permitem existir entre os reinos.

Anteriormente, um médium explicou à família que o tempo funciona de forma diferente para os espíritos. Em última análise, isso sugere que o fantasma Tyler viajou ao passado para proteger Chloe. Suas ações como fantasma garantiram que o plano maligno de Ryan fosse frustrado.