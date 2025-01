Explicação do final do episódio 7 do Creature Commandos

Comandos de criatura Os fãs estão curiosos sobre o fim de Episódio 7 e estão ansiosos para aprender sobre o destino do A Noiva, Princesa Ilana e Nina Mazursky. Dirigida por James Gunn, esta série animada é a primeira parte de seu Universo DC reiniciado. A história segue um grupo de monstros presos que realizam missões governamentais consideradas perigosas para os humanos comuns.

Sem mais delongas, aqui está uma explicação detalhada do episódio 7 do Creature Commandos, terminando com spoilers.

O que aconteceu no final do episódio 7 do Creature Commandos?

No final do episódio 7, A Noiva finalmente reconhece que as visões de Circe sobre o futuro da Princesa Ilana são verdadeiras e que ela pretende iniciar a Terceira Guerra Mundial. Portanto, ele localiza Ilana junto com Nina, Doutor Phosphorus e Weasel. A Noiva deve reconhecer as visões de Circe depois de ver imagens de segurança de Ilana conhecendo Clayface.

A equipe então entra no quartel-general da Princesa Ilana e a rastreia com o objetivo de assassiná-la. Ela é mostrada fazendo sua rotina diária de natação em um lago. Por estar na água, Ilana se torna um obstáculo para o grupo, pois nenhuma delas, exceto Nina, sabe nadar.

Então, a noiva e o Doutor Phosphorus convencem Nina a entrar na água e matar a Princesa Ilana. Infelizmente, Weasel, que passou a gostar de Ilana devido à sua gentileza para com ele nos episódios anteriores, avisa-a. Como resultado, ele rapidamente percebe, luta e domina Nina, antes de matá-la e deixar seu corpo sem vida na água.

A Noiva então visita a Princesa Ilana, que confirma que ela realmente tinha planos de iniciar a Terceira Guerra Mundial como Circe profetizou. Ilana também estava ciente de que os Comandos das Criaturas iriam assassiná-la. Ilana menciona ainda que ela contratou Clayface para se passar pela Dra. Aisla MacPherson para desacreditar e incriminar Circe, e também remover suspeitas dela. A Noiva finalmente mata Ilana com um tiro na cabeça.

Por que a noiva matou a princesa em Creature Commandos?

A Noiva mata a Princesa Ilana em Creature Commandos para vingar a morte de Nina nas mãos desta.

A Noiva fica furiosa com a morte de Nina, pois considera esta sua “única amiga” da equipe. Além disso, a Noiva acreditava que Nina era a única que tinha alguma gentileza no grupo. Devastada pelo assassinato de sua amiga, ela mata sua assassina, a princesa Ilana, com um tiro.