Explicação do final do episódio 7 do Skeleton Crew: O que há com SM-33?

Star Wars: Tripulação de Esqueleto O episódio 7, Teremos tantos problemas, já está disponível no Disney+ e os espectadores estão se perguntando o que está acontecendo com o andróide SM-33. A história gira em torno de um grupo de crianças perdidas que atravessam a galáxia na esperança de encontrar um caminho de volta ao seu planeta natal, Attin. Neste episódio, eles finalmente conseguem, mas logo percebem que Jod Na Nawood (Jude Law) também está lá, procurando reivindicar o lendário tesouro do planeta.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o final de Star Wars: Skeleton Crew Episódio 7.

SM-33 morre no episódio 7 do Skeleton Crew?

Sim, o Sm-33 provavelmente foi destruído no episódio 7 de Skeleton Crew. Jod e os piratas chegam ao sistema solar onde Attin está localizado, mas não conseguem passar pela barreira que cerca o planeta. Somente depois que as crianças chegam ao Onyx Cinder é que Zod tem a oportunidade não apenas de entrar na atmosfera de Attin, mas também de matar Brutas e se restabelecer como capitão.

Quando as crianças tentam escapar no Onyx Cinder, elas descobrem que Jod subiu secretamente a bordo. SM-33 o confronta, mas Jod o decapita com seu sabre de luz. O SM-33 está efetivamente “morto”, mas isso não significa que desapareceu completamente. Afinal, ele é um andróide e pode retornar mais tarde, desde que seu núcleo de memória esteja inteiro.

Jod matará as crianças e seus pais em Skeleton Crew?

Este episódio de Skeleton Crew termina em suspense. Jod e os filhos chegam a Atton, mas não antes de Jod ameaçar machucar seus pais se eles revelarem a verdade sobre ele. Depois, os andróides do planeta os levam para um dos cofres, que estão cheios de créditos. Quando o episódio termina, Jod acende seu sabre de luz e se aproxima das crianças e de seus pais de forma ameaçadora.

Mesmo depois do penúltimo episódio, o papel de Jod na história permanece obscuro. Ele muitas vezes atua como o principal antagonista, mas várias de suas ações na série vão diretamente contra o que se pode esperar de um vilão. Portanto, não podemos ter certeza absoluta se Jod cumprirá suas ameaças. Mas mesmo que o faça, o misterioso Supervisor poderá detê-lo.