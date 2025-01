Explicação dos rumores de namoro entre Maya Jama e Rubén Días

Circulam rumores de que Maya Jama e Ruben Dias Eles estão namorando e os fãs querem saber se isso é verdade. Jama é uma personalidade britânica do rádio e da televisão que atua como apresentadora e co-apresentadora de vários reality shows, incluindo Love Island. Entretanto, Dias é uma estrela do futebol português que joga pela selecção nacional do seu país e actualmente está afiliado ao Manchester City na Premier League inglesa. Já há algum tempo que se especula sobre um relacionamento entre os dois. E agora, muitos pensam que Dias realmente confirmou isso com uma postagem recente nas redes sociais.

Maya Jama está namorando Rubén Días?

Embora os rumores sobre o relacionamento deles pareçam prevalecer online, nem Maya Jama nem Ruben Dias confirmaram oficialmente o relacionamento. No entanto, muitos fãs parecem pensar que a postagem de Ano Novo do zagueiro no Instagram validou sutilmente a especulação.

Dias compartilhou uma série de fotos no dia 4 de janeiro com a seguinte legenda: “Feliz Ano Novo a todos e feliz dia 30 para o único @ivandias03 ‘O que vem a seguir…vai…’.” Essas fotos mostram Dias com pessoas próximas a ele. O interesse dos fãs foi especialmente atraído pela última e décima primeira imagem, que mostra Dias e uma mulher lado a lado na praia, de costas para a câmera. As pessoas acreditam que a mulher misteriosa ao lado de Dias na foto é Jama.

Na seção de comentários da postagem, diversos outros usuários perguntaram sobre a identidade da mulher, mas Dias ainda não respondeu a essas perguntas.

correio on-line afirmou no início deste mês que Dias e Jama estavam namorando há cerca de um mês depois de se conhecerem no MTV Europe Music Awards em Manchester, em 10 de novembro. OK! RevistaOs dois foram vistos passando um tempo juntos no restaurante Sa Capella, em Ibiza, na véspera de Ano Novo.

Anteriormente, Jama namorou o rapper britânico Stormzy e Dias mantinha um relacionamento com a cantora e compositora portuguesa April Ivy.